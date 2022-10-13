测试分支更新 22-10-13

修复错误：

1.修复和无门无派的NPC交换藏书时报错的BUG

2.修复第一次进入制造界面时选择的页签与实际打开的页签不一样的BUG

3.修复进行建筑拆除时，建筑页面消耗时间和产业界面拆除时间不一致的BUG

4.修复随机传剑时，选择太吾的选择框显示错误且被选角色无选择框的BUG

5.修复洗髓经、太阴一明珏部分效果在运用者非童子、童女之身时也生效的BUG

6.修复部分功法正逆练效果描述和图标重叠的BUG

7.修复派遣管理界面选择人物时产生报错的BUG

8.修复人物界面中毒素标记达到最大时中毒进度条显示不满的BUG

9.修复金凰儿的善哉贺世功法特效描述中有错别字的BUG

10.修复前世资质加成计算公式错误的BUG

11.修复部分因参与角色在进入奇遇前死亡导致奇遇报错的BUG

12.修复与失心人交互后收为同道导致所有同道无法互动的BUG

优化调整：

1.调整各部位重创伤害的计算阈值，单次攻击造成的伤势和重创标记数的总和上限为30，内外伤分别计算

2.为适应重创系统，对部分功法做出必要调整：

2.1九色玉蝉法：

正：当运用者的战败标记总数达到战败条件时，运用者立即消耗9点「奇窍」真气，随机消除运用者的9个伤势标记及6个重创标记，但运用者的内息紊乱会因此大幅增加

逆：当运用者的战败标记总数达到战败条件时，运用者立即消耗9点「奇窍」真气，随机消除运用者的9个非伤势标记及6个重创标记，但运用者的内息紊乱会因此大幅增加

正：当运用者的战败标记总数达到战败条件时，运用者立即消耗9点「奇窍」真气，随机消除运用者的9个伤势标记及6个重创标记，但运用者的内息紊乱会因此大幅增加 逆：当运用者的战败标记总数达到战败条件时，运用者立即消耗9点「奇窍」真气，随机消除运用者的9个非伤势标记及6个重创标记，但运用者的内息紊乱会因此大幅增加 2.2青蛟生骨功：

正：以此功法进行防御时：如果运用者的战败标记总数达到战败条件，运用者不会被击败；运用者所有的外伤标记均会随时间迅速自行消除；此功法防御结束时，消除运用者6个重创标记

逆：以此功法进行防御时：如果运用者的战败标记总数达到战败条件，运用者不会被击败；运用者所有的内伤标记均会随时间迅速自行消除；此功法防御结束时，消除运用者6个重创标记

正：以此功法进行防御时：如果运用者的战败标记总数达到战败条件，运用者不会被击败；运用者所有的外伤标记均会随时间迅速自行消除；此功法防御结束时，消除运用者6个重创标记 逆：以此功法进行防御时：如果运用者的战败标记总数达到战败条件，运用者不会被击败；运用者所有的内伤标记均会随时间迅速自行消除；此功法防御结束时，消除运用者6个重创标记 2.3天枢玄机：

正：此功法发挥十成威力后，运用者获得1层此效果：当运用者的战败标记总数达到战败条件时，消除运用者所有可消除的伤势标记和重创标记，并将消除的伤势标记的一部分转移给敌人，随后此功法将不可避免地被「封禁」，持续直到战斗结束

逆：此功法发挥十成威力后，运用者获得1层此效果：当运用者的战败标记总数达到战败条件时，消除运用者所有可消除的非伤势标记和重创标记，并将消除的非伤势标记的一部分转移给敌人，随后此功法将不可避免地被「封禁」，持续直到战斗结束

正：此功法发挥十成威力后，运用者获得1层此效果：当运用者的战败标记总数达到战败条件时，消除运用者所有可消除的伤势标记和重创标记，并将消除的伤势标记的一部分转移给敌人，随后此功法将不可避免地被「封禁」，持续直到战斗结束 逆：此功法发挥十成威力后，运用者获得1层此效果：当运用者的战败标记总数达到战败条件时，消除运用者所有可消除的非伤势标记和重创标记，并将消除的非伤势标记的一部分转移给敌人，随后此功法将不可避免地被「封禁」，持续直到战斗结束 2.4素女天音：

正：此功法发挥十成威力时，消除敌人所有的「无」式，并根据消除的数量，向敌人添加一半数量的重创标记

逆：此功法发挥十成威力时，消除敌人所有的失神标记，并根据消除的数量，向敌人添加一半数量的重创标记

正：此功法发挥十成威力时，消除敌人所有的「无」式，并根据消除的数量，向敌人添加一半数量的重创标记 逆：此功法发挥十成威力时，消除敌人所有的失神标记，并根据消除的数量，向敌人添加一半数量的重创标记 2.5倒打冲天子：

正：开始施展此功法时，如果敌人对此功法没有记忆：敌人的御体减半；敌人不会试图防御此功法，敌人的「护体」、「轻灵」功法也均不会在受到此功法攻击时生效，且此功法至少发挥一成威力后，能够额外造成1个重创标记

逆：开始施展此功法时，如果敌人对此功法没有记忆：敌人的御气减半；敌人不会试图防御此功法，敌人的「护体」、「轻灵」功法也均不会在受到此功法攻击时生效，且此功法至少发挥一成威力后，能够额外造成1个重创标记

正：开始施展此功法时，如果敌人对此功法没有记忆：敌人的御体减半；敌人不会试图防御此功法，敌人的「护体」、「轻灵」功法也均不会在受到此功法攻击时生效，且此功法至少发挥一成威力后，能够额外造成1个重创标记 逆：开始施展此功法时，如果敌人对此功法没有记忆：敌人的御气减半；敌人不会试图防御此功法，敌人的「护体」、「轻灵」功法也均不会在受到此功法攻击时生效，且此功法至少发挥一成威力后，能够额外造成1个重创标记 2.6离合指：

正：以此功法攻击敌人时：敌我双方的御体与破体之差越小，敌人的御体就变化为越小

逆：以此功法攻击敌人时：敌我双方的御气与破气之差越小，敌人的御气就变化为越小

正：以此功法攻击敌人时：敌我双方的御体与破体之差越小，敌人的御体就变化为越小 逆：以此功法攻击敌人时：敌我双方的御气与破气之差越小，敌人的御气就变化为越小 2.7.九鼎功：

正：运用者剩余的寿命越长，运用者所有功法的威力就增加越多，最多增加40%

逆：运用者剩余的寿命越短，运用者所有功法的威力就增加越多，最多增加40%

正：运用者剩余的寿命越长，运用者所有功法的威力就增加越多，最多增加40% 逆：运用者剩余的寿命越短，运用者所有功法的威力就增加越多，最多增加40% 2.8.百彩青髓蛊：

正：此功法发挥十成威力时，为敌人种下青髓若蛊；青髓若蛊会根据宿主与对手的蛊引数量，持续减少宿主施展的功法的威力，最多减少60%；青髓若蛊每次发作后需要消耗宿主或对手的4个蛊引，否则就会死亡

逆：此功法发挥十成威力时，为运用者种下青髓若蛊；青髓若蛊会根据宿主与对手的蛊引数量，持续增加宿主施展的功法的威力，最多增加60%；青髓若蛊每次发作后需要消耗宿主或对手的4个蛊引，否则就会死亡

（还有部分必要的功法调整会在后续更新中陆续实装）

3.新增大地图中每个地区的说明信息

4.优化制造界面的建筑切换按钮，会优先保留上次的选择

5.太吾在各定居点时，从促织罐中拿出的促织将被放入行囊

6.为所有地图中的地格启用说明信息

7.进一步优化奇遇召集所需人物的逻辑，避免奇遇因所需人物不足而发生错误

8.远走高飞奇遇中逃走或失败时，为私奔的对象添加门派处罚经历

接口调整：

1.CalcSingleInjury、CalcInjuryMarkCount接口阈值参数由short[]改为int[]

卡顿问题：

目前已知游戏存在的各类卡顿问题，我们正在努力调整，但为了保证游戏版本的稳定，我们会在BUG尽可能被消除干净后，逐渐实装

已知问题：

针对部分已经提交了反馈但尚未修复的BUG，我们已在有序的进行修复工作，

反馈网站中显示“已解决”、“已关闭”，指的是我们已经可以对该问题进行修复，如无意外，不需要再从反馈者处获取更多定位和修复BUG的信息，而不是无视该反馈，

我们由衷的感谢所有向我们反馈问题的玩家，且会尽最大的努力尽快将问题修复！

（如果您在游戏的游玩过程中发生报错或是感到操作不便，还请通过游戏启动器上的“支持”按钮，进入我们的反馈网站，将您的问题反馈给我们）

游戏优化更新：