【版本更新】v0.157

1.修复巢穴刷新另一处问题

2.修复出征时在家附近某些位置无故死亡问题

3.修复站在攻城器械上可以移动器械的问题

4.修复宗门附近某些岩石缝隙可以钻进去问题

5.修复出征逃跑不扣分问题

6.修复站在敌方重生台的空气墙上扔东西会消失问题

【预告】

▲ S3赛季上线时：无尽之海地图更新、新武器（长枪）、战场模式玩法

▲ S3赛季过程中：无尽之海副本、钓鱼系统、五行塔内新玩法