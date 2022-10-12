《生死狙击2》10月13日版本更新公告

嗨，亲爱的狙友们！

嗨，亲爱的狙友们！我们预计将在10月13日上午 6:00-10:00 对全渠道服务器进行停机维护更新，维护完成后将向全服玩家发放补偿福利。维护期间将无法登录游戏，请大家合理安排游戏时间~感谢您的支持与理解！

预计维护时间：2022/10/13 06:00 — 2022/10/13 10:00

预计更新大小：1.4 GB

更新后包体总大小：预计占据磁盘空间总大小为 23.8 GB

维护时间及更新包体大小可能会根据实际情况有所调整。

金币×300，银币×3000；若维护时间意外延长，每延迟1小时额外增加100金币补偿。

维护补偿将在维护完成后向全服玩家发放（邮件有效期为7天，请各位狙友及时上线领取）

沙赫之牙捆绑包（在售时间：10月13日-12月7日） 新角色上架： 沙蛇-哈里·劳埃德 新武器皮肤上架： XM8-沙蛇

新捆绑包上架： 【沙赫之牙】 ，内含以下物品 XM8-沙蛇 沙蛇-哈里·劳埃德 6个主题语音包、4个主题表情及1个主题名片



岁月山河-巨兽绘卷 活动时间：10月20日-11月10日，完成每日任务，获取绘卷碎片并在游戏内领取金币奖励！拼凑碎片完成绘卷，在游戏内领取额外福利！



全新武器捆绑包：星海武装（在架时间：10月13日-12月7日）

内含以下武器，已拥有 QBZ192-风麟 的玩家可以在捆绑包页面以四折价格获取 QBZ192-星夔

QBZ192-风麟

QBZ192-星夔

天梯勇士积分调整

十连胜以上增加的勇士积分，与十连胜加分保持一致

弹药包技能限制背包上限（生效模式：大头演习及墨金演习）

新增战队系统，玩家可以使用战队系统创建自己的战队 加入战队流程 加入他人战队：玩家可以在战队界面，选择加入他人已创建的战队。 创建自己的战队：玩家可以在战队界面，选择创建战队，输入战队名称，选择代言地区（支持后续更改），即可完成战队创建。 新创建的战队需要在48小时内召集5名队员，否则48小时后战队将被自动解散。 战队玩法 战队可以为代言的地区贡献热力值，热力值通过每个战队成员的天梯或墨金演习段位及成员的活跃获取。 战队热力每周结算一次，地区热力排名前100及前50的战队会获得地区特殊军牌及头像的奖励。 代言区域可以随时切换，但切换后，本周内当天以前的战队热力值会被清零。



后续将会有更多围绕战队的玩法，敬请期待！

任务内容调整 周任务调整 累计获得30次助攻，调整为25个 累计完成15场对局，调整为10场 使用近战武器淘汰3名敌人，调整为1名 团队战中完成5次命中弱点，调整为3次 大头模式中，累计治疗5000点，调整至2500点 累计在线时长达到300分钟，调整至200分钟 累计胜利8次，调整为5次 连续登录3天，调整为2天 累计登录4天，调整为3天 在墨金演习的补给站消耗10万金币，调整至5万 每日任务替换 原有的日任务全部去除 新增任务池： 累计淘汰25名敌人 累计命中弱点淘汰10名敌人 使用突击步枪淘汰15名敌人 使用突击步枪命中弱点淘汰5名敌人 使用精准步枪淘汰10名敌人 使用精准步枪命中弱点淘汰3名敌人 使用狙击步枪淘汰15名敌人 使用狙击步枪命中弱点淘汰5名敌人 使用冲锋枪淘汰10名敌人 使用冲锋枪命中弱点淘汰3名敌人 使用机枪淘汰10名敌人 使用机枪命中弱点淘汰3名敌人 使用霰弹枪淘汰5名敌人 使用霰弹枪命中弱点淘汰2名敌人 使用手枪淘汰5名敌人 使用手枪命中弱点淘汰2名敌人 使用近战武器淘汰5名敌人 使用近战武器命中弱点淘汰2名敌人 使用投掷武器淘汰1名敌人 与好友一起进行1局比赛 完成5局比赛 获得3局比赛的胜利 完成2局团队战 获得1局团队战胜利 完成2局激斗战 获得1局激斗战的胜利 完成2局爆破战 获得1局爆破战的胜利 完成2局大头英雄 获得1局大头英雄的胜利 完成1局变异战 获得2局变异战的胜利 完成2局狙击战 获得1局狙击战的胜利 完成2局刀战 获得1局刀战的胜利 完成1局50人团队战 完成1局任一天梯模式的战斗 完成1局大头演习 完成1局墨金演习



修复墨金演习及大头演习模式某些情况下可卡在血量异常状态的问题 （已于10月10日上线）

修复局内尸体不消失的问题

修复装配快速弹匣的狙击枪拉栓时按换弹键可以加速拉栓动作的问题

修复某些情况下女角色会播放男角色语音的问题

修复变异体能侦察到还在隐身状态的人类的问题

修复完成每日或周任务后无法获取成就的问题

修复成就生涯内统计的成就完成数量有误的问题

修复弹药包技能护甲补给选项无法修复二三级防具的问题

修复某些情况下变异英雄模型不可见的问题

修复载具移动时，乘客视角会抖动的问题

修复游戏内邮箱只剩一封附件邮件没有领取时，全部删除邮件出现异常的问题

修复乘坐装甲车依旧会受到机炮的伤害的问题

修复某些情况下人物闪现的问题

修复同时按Tab+Enter会导致键盘失效的问题

修复首个加载完成的玩家直接退出战斗导致对局异常的问题

修复开局选择技能时间过去前无法使用干扰弹的问题

修复某些情况下据点出生点会卡到损毁载具中的问题

修复更改近战武器默认键位后载具热诱弹按键无效的问题

修复沙漠奇袭地图特殊位置下探头可以透视的问题

修复第一次选择技能时偶然出现显示的技能和选择的不一致的问题

修复装甲车距离过远后看不到模型，但是能被锁定的问题

修复了中途加入部署装甲车卡在天上的问题

感谢狙友们对《生死狙击2》的支持！给狙友们带来的不便，敬请谅解！

《生死狙击2》项目组

2022年10月12日