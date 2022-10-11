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太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu update for 11 October 2022

测试分支更新日志 22-10-10

Share · View all patches · Build 9697713 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

修复错误：
1.修复制造界面的材料份数可以超过总份数上限的BUG
2.修复请教功法后获得书籍时无说明信息的BUG
3.修复主线剧情太吾氏祠堂建成后获得物品提示出现错误的BUG
4.修复旅行到部分地区偶尔无法解锁相邻地区驿站的BUG
5.修复派遣村民工作时，工作状态显示不正确的BUG
6.修复遣离太吾村民时，偶尔会遣离失败的BUG
7.修复逆练盛神法未运功时战斗结束后也会增加功法威力的BUG
8.修复茶马帮偶尔卡住不能结算的BUG
9.修复贤士馆招人偶尔报错的BUG
10.修复读技艺书偶尔无法解锁相关建筑的BUG
11.修复制造界面返回按钮无效的BUG
12.修复主界面的周天运转过月后没有刷新显示的BUG
13.修复修理物品时偶尔报错的BUG
14.修复生平遗惠里产业相关行为不增加遗惠点数的BUG
15.修复物品列表刷新时会重置滚动条进度的BUG
16.修复祸福相依奇遇，灾祸路线终点未能拿到奖励的BUG
17.修复恶人谷关押外道跳转错误的BUG
18.修复同道衣装被拿取后魅力显示不正常的BUG
19.修复反复没收物品会导致报错的BUG
20.修复太吾村民显示的数量与实际村民数量不符的BUG
21.修复点击太吾村民名册可能报错的BUG

优化调整：
1.大幅调整伤害机制，实装“重创标记”：

  • 1.1“重创标记”是一种特殊的战败标记，与伤势、失神、破绽、点穴等战败标记一样，能够决定战斗的胜负
  • 1.2人物身体的各个部位，在受到超过6层的伤势，或已有6层伤势的身体部位再受到伤害时，超过的伤害均会变化为没有数量上限的“重创标记”
  • 1.3与普通伤势标记不同的是，“重创标记”在战斗中无法以任何方式治疗、消除或转移
  • 1.4“重创标记”会在战斗结束后自动消失，但人物每受到一个“重创标记”，战斗结束后就会损失6个月的健康
    ---例1：对人物没有受伤的胸背造成20层外伤，人物最终会受到6层外伤和14个“重创标记”
    ---例2：对人物有6层外伤的胸背造成4层伤势，人物最终会受到4个“重创标记”

2.调整各类伤害阈值，使四肢更容易受伤，使心神、胸背、腰腹更难受伤
3.摧破功法的攻击部位，不会再因为人物各部位的受伤情况而动态变化
4.实装装备负重对人物的移动速度、攻击速度、施展速度的影响：

  • 4.1在显示人物装备负重时，当人物的装备负重大于100%时，装备负重会显示为红色
  • 4.2人物的装备负重在大于100%、200%、300%时，会分别降低人物的移动、攻击、施展速度25%、50%、75%

5.大幅调整秘闻的生成机制，实装动态秘闻生成几率：

  • 5.1秘闻的生成几率调整为动态几率
  • 5.2秘闻相关人物的名誉、身份、是否与太吾相关、秘闻中涉及的功法、技艺、物品、资源的价值均会影响秘闻最终的生成几率

6.增加了更多不同的秘闻的回应内容
7.降低见闻使用时增加的好感度
8.当仓库、持有道具的容量、负重超过上限时，会出现超过上限的提示说明
9.与同道或太吾村民交换藏书时，不再受精纯限制
10.在城镇或门派的制造界面也可以快捷切换制造建筑
11.调整事件选项消耗对恩义消耗的显示格式为百分比格式
12.载入MOD报错时，将自动删除启动的MOD配置文件以避免下一次打开游戏失败

游戏优化更新：

Changed depots in alpha branch

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The Scroll Of Taiwu Alpha Depot 838351
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