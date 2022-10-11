活字引擎3.1.0已发布！增加样式功能！

我辞职了专心更新活字引擎啦！本次增加了样式功能，之后计划会增加阿里云配音！如果活字引擎有帮到您的话可以在Steam上给活字引擎一个好评，超级大感谢！！！

如果你想给你的角色搞点对应的专属对话框，那你就可以在[对话框设置]界面，点击左下角的[管理样式]，新建一个和角色名字相同的样式，之后这个角色说话时就会自动使用这个同名样式！

你也可以在剧本中写【更换样式】来手动更换样式，像是你希望角色说悄悄话的时候字体颜色更淡一些，或者你希望当角色大叫时能用一个超大的爆炸对话框并且加快出字速度，这些演出效果都可以用【更换样式】来完成！



来看一段示例吧：

<活字君>我刚刚去[对话框设置]界面新建了叫“活字君”的样式，所以我现在说话时对话框和你的不一样噢！

<活字娘>可恶！为什么我只能用默认样式......接受不了！只能用究极自爆结束一切了！倒计时开始！

【更换样式】倒计时弹窗样式

<活字娘>10

<活字娘>9

【更换样式】大叫时用的爆炸对话框

<活字君>我待会去给你设置一个就好啦！！！用不着自爆吧！！！

【更换样式】

<活字娘>好耶那你最好在我自爆倒计时结束前设置好噢

【更换样式】倒计时弹窗样式

<活字娘>8

本次其他更新内容：

1.[文字设置]现在已经更名为[对话框设置]了！感觉这样更不容易发生歧义一点）

2.现在在输入对话框里输入文字时按回车，活字不会提醒你“不能换行喔！”，而是直接将你的回车视作“按下确定键”了！

3.优化的大多数特效的演出效果！

4.优化了剧本编辑器界面的布局！

5.修复了在剧本中修改标点符号后配音不会重新合成的问题！

6.修复了插入标签界面的下拉框可能会显示不全的问题！

7.优化了整体运行性能！

8.应该还修复了一些其他林林总总的bug但是我都忘了我修复了啥了（草）

现在辞掉工作全职更新活字引擎的情况下更新速度应该会更快一点，总之敬请期待下个版本！