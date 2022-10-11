 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

白马非马 update for 11 October 2022

2022/10/11 更新调整及修复

Share · View all patches · Build 9694423 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、添加-青龙、麒麟之意，阴阳之力新的获取方法
√2、添加-丹药系统添加抗药性(同一丹方丹效每次使用会降低50%，可通过反复的炼制新丹方避免丹效下降)

√1、调整-根据丹方炼丹固定只产出1颗
√2、调整-调整炼丹隐藏丹效的星宫加成系数
√3、调整-移动速度相关的计算公式（效果会越来越低）
√4、调整-提高了天时令消耗的气运数量

√1、修复-术法技能一腔正气判断机制BUG

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link