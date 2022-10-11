2022/10/11 更新调整及修复

√1、添加-青龙、麒麟之意，阴阳之力新的获取方法

√2、添加-丹药系统添加抗药性(同一丹方丹效每次使用会降低50%，可通过反复的炼制新丹方避免丹效下降)

√1、调整-根据丹方炼丹固定只产出1颗

√2、调整-调整炼丹隐藏丹效的星宫加成系数

√3、调整-移动速度相关的计算公式（效果会越来越低）

√4、调整-提高了天时令消耗的气运数量

√1、修复-术法技能一腔正气判断机制BUG

官方交流群：756815440（白马非马交流群）