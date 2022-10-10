测试分支更新日志 22-10-10

修复错误：

1.修复外道巢穴不会正常生成的BUG

2.修复Tips延迟机制导致的Tips不消失、不出现等显示错误的BUG

3.修复商队资金可能为负数的BUG

4.修复性别不符合的平民角色可以成功加入少林派、璇女派的BUG

5.修复同地块上如果没有正常NPC，入魔人就不会向太吾靠近的BUG

6.修复随机生成的装备可能随机到“试炼”效果的BUG

7.修复彩蛋战斗场景偶尔显示错误的BUG

8.修复三华聚顶生效后取消运功会导致下次战斗报错的BUG

9.修复相同地格重复触发天灾导致过月报错的BUG

10.修复旅行过程中刷新奇遇图标报错的BUG

11.修复将旅行中或被劫持的村民逐出太吾村报错的BUG

12.修复在地图界面已获取完内力周天运转内功在移动时会闪烁的BUG

13.修复商人的银钱显示错误的BUG

14.修复与商队交易后人物列表中的商队好感没有刷新的BUG

15.修复被关押者生下孩子时发生互动事件报错的BUG

16.修复被关押者生下的孩子的身份不完整导致相关报错的BUG

17.修复推恩施义门派名称显示错误的BUG

18.修复NPC向持有的所有食物都淬毒了的另一个NPC请求食物导致过月报错的BUG

19.修复本地MOD文件夹下配置来源为Steam的Mod不会显示但会被加载的BUG

20.修复以MOD强制添加身怀六甲状态，但没有清空状态冷却导致过月报错的BUG

优化调整：

1.从被关押者身上没收物品时，一次最多可没收99个物品

2.制造界面UI更新，新增制造资源份数最大、最小的按钮

3.太吾村的产业建筑新增可快捷切换建筑的功能

4.新增铸剑山庄“试炼”互动：向铸剑山庄高阶人物出示已突破的正练铸剑功法，可获得一把带有“试炼”效果的与功法相匹配的兵器

5.势力界面中将不再显示已毁灭的亡流寨的势力情报

6.向同道或太吾村民请教不再受精纯限制（后续更新中，该规则也会同步至交换藏书）

更新周期调整：

因为受到疫情的进一步影响，我们的更新周期将暂时从“尽可能每天”更新，调整为“除周日外的双数工作日”更新测试分支，

如果测试分支更新后，没有出现严重的问题，我们将会在“除周日外的单数工作日”将测试分支的更新同步至正式分支和框架分支，还请大家谅解！

游戏优化更新：

