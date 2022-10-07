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懒人修仙传2 update for 7 October 2022

1.0.3.18 更新说明

Share · View all patches · Build 9675148 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.开放新地图至妖门关
2.副本也可以显示掉落信息了
3.增益的持久状态可以手动提前取消了
4.配方页面支持搜索和隐藏了
5.天工坊学会新的配方时也有红点提醒了
6.探险中饕餮小乞丐新增了一些专属事件并不会遇到呕吐事件
7.随缘坊会随机出售一些材料
8.连天山麓新增了一本加强武修生存能力的技能
9.调整了前期部分材料的掉落
10.优化弹出信息信息框的弹出位置，避免遮挡视线
11.降低丹霞陵的难度
12.降低装备属性生成时的随机范围
13.修复流血加强无效的问题
14.修复战利品预览不全的问题
15.修复任务奖励属性后没及时刷新的问题
16.修复挑战boss时间异常的问题
17.修复拾取过滤项过多时显示不全的问题
18.修复其他已知BUG

Changed files in this update

Depot 1266631
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