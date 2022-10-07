1.0.3.18 更新说明

1.开放新地图至妖门关

2.副本也可以显示掉落信息了

3.增益的持久状态可以手动提前取消了

4.配方页面支持搜索和隐藏了

5.天工坊学会新的配方时也有红点提醒了

6.探险中饕餮小乞丐新增了一些专属事件并不会遇到呕吐事件

7.随缘坊会随机出售一些材料

8.连天山麓新增了一本加强武修生存能力的技能

9.调整了前期部分材料的掉落

10.优化弹出信息信息框的弹出位置，避免遮挡视线

11.降低丹霞陵的难度

12.降低装备属性生成时的随机范围

13.修复流血加强无效的问题

14.修复战利品预览不全的问题

15.修复任务奖励属性后没及时刷新的问题

16.修复挑战boss时间异常的问题

17.修复拾取过滤项过多时显示不全的问题

18.修复其他已知BUG