1.迷宫添加快捷出口，现在点亮火盆后不用再重新走一遍。
2.异星3道门里面的战斗触发区域扩大。
3.商店界面暂停游戏。
4.添加背包直接使用消耗品功能。
5.洛兰的战斧修改为非唯一。
6.现在未激活宝箱也会显示在小地图了。
7.修复掉帧装备的逻辑判断错误。
8.添加翻滚CD和充能说明材料
9.修复手柄改键后，回城按键的bug。
10.修复羊头boss攻击频率过高的问题，现在攻击结束后会有0.8秒等待时间。
11.修复北境巨龙召唤火龙直接死亡导致不出现的bug。
12.添加游戏鼠标指针。
13.添加自动存档备份功能。
14.修改异星boss掉落。
15.优化苍穹性能。
奇怪的RPG update for 6 October 2022
Version V1.0.20 changed on October 6
1.迷宫添加快捷出口，现在点亮火盆后不用再重新走一遍。
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Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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