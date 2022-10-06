Version V1.0.20 changed on October 6

1.迷宫添加快捷出口，现在点亮火盆后不用再重新走一遍。

2.异星3道门里面的战斗触发区域扩大。

3.商店界面暂停游戏。

4.添加背包直接使用消耗品功能。

5.洛兰的战斧修改为非唯一。

6.现在未激活宝箱也会显示在小地图了。

7.修复掉帧装备的逻辑判断错误。

8.添加翻滚CD和充能说明材料

9.修复手柄改键后，回城按键的bug。

10.修复羊头boss攻击频率过高的问题，现在攻击结束后会有0.8秒等待时间。

11.修复北境巨龙召唤火龙直接死亡导致不出现的bug。

12.添加游戏鼠标指针。

13.添加自动存档备份功能。

14.修改异星boss掉落。

15.优化苍穹性能。