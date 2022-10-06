2022/10/6 添加调整及修复【全新隐藏境界！大量全新丹效！】

√1、添加-全新80个基础丹效与20个隐藏丹效

√2、添加-每个境界添加3个全新隐藏小境界（天之四象，中正麒麟，太阴幽荧，太阳烛照，分划两仪，终而太极，除去修为达到极限与境界突破材料等基础突破条件，每个隐藏境界都有自己独特的突破方式）（隐藏境界条件极其苛刻，不必过分强求一定突破至隐藏境界！！）

√3、添加-每个境界添加2个全新隐藏境界天赋（最高级的隐藏天赋会附带所有该境界天赋效果）

【对应境界天赋与具体小境界】（隐藏条件与境界名称天赋名称有相关）

练气天赋-天道之眷(炼精境)、一气天通(练魄、练魂境)、天地二圣(练神境)

筑基天赋-周天星辰(周天境)、至尊星辉(太阴、太阳境)、紫薇道宫(道心境)

金丹天赋-不朽金光(超品境)、天地同铸(地品、天品境)、圣心铭纹(圣品境)

元婴天赋-神明灵眼(天神境)、神魂尊主(神主、魂尊境)、与仙同命(仙命境)

化神天赋-一化大千(大千境)、三千混沌(三千、混沌境)、可知寰宇(寰宇境)

洞虚天赋-虚空生念(不灭境)、生灭虚世(破墟、虚世境)、假幻成真(幻真境)

合体天赋-混元仙躯(超脱境)、绝尘断界(离尘、断界境)、截天证道(截天境)

渡劫天赋-天道之心(法则境)、言出法避(极道、天宪境)、半步成仙(半仙境)

大乘天赋-天地须臾(须臾境)、仙魂凡躯(神越、浑世境)、近道凡仙(近仙境)

√1、调整-大幅度降低星光阁、锁妖塔刷新时间

√2、调整-丹炉左上角问号处的引导信息做了些微添加

√3、调整-现在可以随时随地的保存存档了（ESC键）

√4、调整-灵植或道具放置时会显示放置需要位置

√5、调整-可在BUFF界面查看万象之力（类似丹毒）

√1、修复-任务选择拒绝时报错BUG

√2、修复-丹方产出丹药属性十倍于炼制出的丹药属性的BUG

√3、修复-星光阁无法刷新的BUG

官方交流群：756815440（白马非马交流群）