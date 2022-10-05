steam版本更新公告1005

增加了一个更新礼包 有一些合成材料，可以在空间交易广场右侧领取一下

理论上修复了卡屏，或者可以大大降低卡屏出现的概率，如还有问题 请务必联系，感谢

1.新增国庆活动提示，可以过去多个世界之后再来 国庆活动十月内应该都不会取消，不用着急。

2.削弱巨峰 凤魄的一半血量 降低其回血

3.降低深海蛟龙的额回血 有10…%降低到4%

4.回滚了第0幕探索世界的时间 现在会在右上角显示了 【快人一步】可以完成了

5.精金矿洞遇敌率由30步提高到70步 有玩家反馈这里遇敌过于频繁 体验不好

6.修复火尖枪属性bug 以及其描述错误 需要前往空间内交易广场的一个水晶进行平替

7.该水晶也可以领取一个幽魂绝命阵作为补偿

8.修复了多周目与魔主战斗不掉落幽魂绝命阵的问题

9.八苦的部分角色可以装备紫色武器了

10.修复空间神秘商人选否默认选第二项的问题 增加提示 右侧是你需要出的东西

11.修复执法者同样的选否是第二项问题

12.简化了第九幕的地图，现在左右门都可以比较轻松上到二楼找到异之钥来符文的门了

13.之前的自动存档取消，记得自己多存下档吧 比如过了每一世界都可以考虑存一下

也去除了 这几世界前期的自动存档提示 改为提示玩家存档 避免损失

14.削弱玄武的敏捷 由999降低到700 地龙翻身改为hp达到70%的时候才会释放

【有几个小提示】

当你进入二周目的时候，在金字塔选择职业有概率将你穿在身上的装备上宝石吞掉，可以提前卸下来再进行传承选择，避免吞掉的宝石

新周目的补偿水晶也新增了一个无限刻印，五个五蕴之石的补偿

**【关于卡屏问题】

理论上本次更新会修复卡屏，但由于测试样本较少，所以希望如果没有正常修复，您如果出现了卡屏可以按照一下操作，来减少您的损失。

1.部分电脑好像会出现该问题，目前建议右键打开菜单凭借记忆按两下上，然后点保存存档听下声音就可以保存成功，

然后点击f5重进即可

3.还有一个偏门的方法。有一个老哥他遇到了卡屏问题，然后他开了uu加速器之后，就不再卡了，所以目前怀疑卡屏是否和云存的网络有关，

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