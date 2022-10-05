修复自建城酒馆队员消失的bug（已经出现这个问题的玩家，更新后需要等一轮酒馆刷新方可修复）
修复装上特定配件后森林地区下雨加速度的bug
修复防水布对下雪无效的bug
修复打压城市派系可能导致加好感的bug
修复驾驶车辆导致温度下降的bug
修复移除负面buff不是随机buff的bug（再次修复）
修复一些空弹窗的bug
WasteLand Express 废土快递 update for 5 October 2022
更新导致的bug修复
Patchnotes via Steam Community
修复自建城酒馆队员消失的bug（已经出现这个问题的玩家，更新后需要等一轮酒馆刷新方可修复）
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