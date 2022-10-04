修复内存泄露的错误等多个更新

修复 内存泄露的问题 这个问题困扰我好久了, 十分感谢 @HKW雨辉

新增 额外性能占用

游戏内系统额外性能占用

游戏内 任务管理器中System会随着是时间的大小越来越大 每小时增加0.8%的额外性能消耗

额外占用的性能上限为 电脑整体性能的 22%

任务管理器新增 一键清理功能 可以清理掉游戏中的额外性能占用 并且同时会清理显示中的电脑内存占用

*注: 就算不使用该功能,系统也会根据内存压力自动清理内存