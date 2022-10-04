 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

白马非马 update for 4 October 2022

2022/10/4 修复

Share · View all patches · Build 9648711 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、修复-点击炼丹材料空位时报错BUG
√2、修复-查看某些炼丹材料是报错BUG
√3、修复-使用灵气光团报错的BUG
√4、修复-丹药品级星级所需条件错误的BUG
√5、修复-丹药加成属性过高的BUG
√6、修复-丹药丹效计算时未关联属相数量的问题
√7、修复-丹毒扣除属性过高的BUG
√8、修复-BUFF遮蔽丹毒BUFF问题
√9、修复-丹方无法点击无法删除的问题
√10、修复-炼化材料时法力或气血不足后显示NaN的问题

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link