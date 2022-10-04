2022/10/4 修复

√1、修复-点击炼丹材料空位时报错BUG

√2、修复-查看某些炼丹材料是报错BUG

√3、修复-使用灵气光团报错的BUG

√4、修复-丹药品级星级所需条件错误的BUG

√5、修复-丹药加成属性过高的BUG

√6、修复-丹药丹效计算时未关联属相数量的问题

√7、修复-丹毒扣除属性过高的BUG

√8、修复-BUFF遮蔽丹毒BUFF问题

√9、修复-丹方无法点击无法删除的问题

√10、修复-炼化材料时法力或气血不足后显示NaN的问题

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