2022/10/3 更新调整及修复【全新副职业系统-炼丹系统上线！！】

√1、添加-全新的副职业玩法-炼丹（上古修仙界如此繁盛，少不了无数的除修仙者之外的炼丹师、炼器师、御兽使、隐修、武修、佛修、道修、儒修、侠客、创世者等等，而今世界跌落位格后，曾经的繁盛也跟着消失不见，而今在你的手中却望见了一条全新的道路，辨识天地灵物、灵植，善用灵药，通过搭配各种灵材灵药祛除灵毒，形成富有灵力与灵气的丹药，既然过去的一切业已过去，那就由你自己开辟炼丹之路，在无数次炸炉与药材焚毁之中成就炼丹宗师）（炼丹需建造丹殿后，右键丹炉开启炼丹）

√2、添加-40种全新炼丹灵药，对炼丹具有神奇作用，能够越阶炼丹等等甚至化不可能为可能

√3、添加-48种基础丹效，12种隐藏丹效，后续还会不断的补充（48种→128种，12种→36种），通过研究各种灵材与灵药的搭配而形成属性独一无二的丹方与丹药

√4、添加-炼丹炉等级（最高5级，目前可提升至1级，炼器职业开放后可提升）

√5、添加-炼丹师等级（最高十级）

√6、添加-炼丹师火焰等级（最高5级，目前可提升至1级，炼器、创世职业开放后可提升）

√7、添加-炼丹师天赋（某些隐藏条件激活）

√8、添加-丹毒惩罚系统及灵植灵物毒性

√9、添加-聚宝阁中现在会出售炼丹灵药了

√1、修复-挖宝奇遇轮回秘境奇怪的和尚当自身非妖魔时也会击杀的BUG

√1、调整-优化了部分存档结构

官方交流群：756815440（白马非马交流群）