测试分支更新日志：22-10-1

修复错误：

1.修复出言不逊名誉配置错误的BUG

2.修复部分战斗评价出现的限制，大部分战斗评价现在只会在恶斗、死斗出现

3.修复部分不应该出现的AI行为的发起几率为-100%

4.修复资源采集类建筑采集资源计算错误的BUG

5.修复捕获动物但选择不收下后报错的BUG

6.修复精纯18的人物战斗中不显示精纯图标的BUG

7.修复“秘诀”突破格未增加内功的万用格的BUG

8.修复退出游戏的确认窗口在特殊情况下无法显示的BUG

9.修复普通和坏结局最后太吾梦回读档可能卡在50%的BUG

10.修复商队列表中商队好感显示不正确的BUG

11.修复世界侵袭进度较高时商店报错的BUG

12.修复同性春宵导致杂阳毁阴和身怀六甲的BUG

13.修复研读界面在无技艺书籍时，武学书籍的选择显示异常的BUG

14.修复心材说明中显示“/n”的BUG

15.修复冰蚕若蛊再次进入战斗生效后仍消耗蛊引的BUG

16.修复在战斗中造成封穴时偶尔报错的BUG

17.修复招揽人才出现在当前地格，而不是太吾村的BUG

18.修复食物说明偶尔显示错误的BUG

19.修复当铺收获物品报错的BUG

20.修复乱葬岗每月都会提供活死药的BUG

21.修复比武招亲扬州路径2进入战斗的敌人与转点遇到敌人始终是同一人的BUG

22.修复迷香阵转点立场选项错误的BUG

23.修复参加武林盟会人数不够仍能进入奇遇路径，导致报错的BUG

24.修复进入某些特定战斗（如相枢战斗）时偶尔报错的BUG

25.修复功法的命中小于化解时仍有概率命中的BUG

26.修复拥有狮相雄威3级特性时无法获得相应战斗评价的BUG

27.修复功法突破结束之后点击回顾会再次打开功法突破结果界面的BUG

28.修复装备说明的精制效果显示错误的BUG

29.修复游戏字体缺失的字库文件

30.修复制造中切换页签导致工具的信息再次显示的BUG

31.修复赠送礼物时由于玩家背包物品过多引发报错的BUG

32.修复突破系统由于归心节点修改了周围的特殊点引发报错的BUG

33.修复返回菜单界面后部分参数没有重置完成引发的新建存档报错的BUG

34.修复朋友逝世后打开轮回台由于监听数据刷新不及时引发报错的BUG

35.修复界青门刺杀时输入的人物名字不能输入多个字的BUG

36.修复向门派人物荐送弟子后游戏卡死的BUG

37.修复长途旅行中被外道袭击，战斗胜利后报错的BUG

38.修复从坟墓复生的相枢爪牙与生前性别不同导致报错的BUG

优化调整：

1.修改前人恩情，前人罪业的叠加次数最多为3

2.修改毒发所需要的条件，郁毒改为每移动3距离发作一次

3.调整相枢化身的能力数值，使其先易后难

4.降低元鸡心情下降的速度

5.降低元鸡在心情下降至0时出走的几率，由30%改为10%

6.制造切换引子时，将在可能的情况下保持上一次分类的选择

7.服食毒药、掷出毒药、服食或外敷淬毒物品时，增加的毒素提高为10倍

8.调整运功栏位装备的功法后，所有功法会自动左对齐

9.增加拜访门派时掌门为婴儿的事件

10.内力的自然恢复量改为最大内力的30%

11.调整门派功法、支持度界面的显示

12.人物持有界面的资源提示设置为详细模式

13.元鸡赐啼的特性持续时间由3个月提高为12个月

特殊内容：

已通过荒废驿站剧情的玩家，在回到太吾村周边一格时，会触发特殊事件

游戏优化更新：

