9月29日更新说明：游戏难度调整&BUG修复

各位玩家好~我是《勇者之书》的制作人Gtc~首先祝大家国庆快乐~~~
我们的游戏《勇者之书》（EA）已经上架5天了，期间玩家最多的反馈就是前期太难，对新人不友好，这其实是与我们的初衷相违背的，我们初衷是想给大家带来一款单局耗时较短，依靠理解与想象力快速构建Build的爽快感Roguelike战棋。
所以对此我们趁着国庆前进行了一系列的难度和机制的调整，希望能帮助大家减少失败次数。尽可能的去享受我们的核心玩法~
对于游戏内容较为单薄的问题，希望各位玩家能再给我们一些时间，我们预计在下一月会带来一波大的更新，包括新的勇者，新的敌人等等
最后我想说：
若在ea版本中，各位遇到任何bug，或者体验很差的地方，请不要对一款小破游生气，真没必要。（可以加一手群，然后来喷我们。交流Q群：901011256）
若你选择继续支持这个ea，那我们就会跟打了鸡血一样的继续改进、继续完善，直到还给你们一个全世界最好玩的战棋肉鸽为止。
以下是本次更新内容：
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新增：
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- 原有的复活机制删除，加入了全新的复活/战损机制（设置-帮助中同时新增了阵亡/战损帮助）
- 新增了三种品质的宝箱，现在战斗中会随机遇到不同品质的宝箱，击败后会获得不同奖励！
- 新增了战斗地图的随机性
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调整：
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- “拳师”神器—冲天拳套的解锁条件由“累积格挡后反击100次”改为“累积反击100次”
- 所有转职任务难度下调，所有职业变得更容易转职了！（地牢将不再出现于转职任务中，我们把这个比较有挑战性的关卡放入了神秘事件中）
- 热度模式所有难度下调（现阶段热度模式中的精英怪物只会携带一种噩梦纹章了！）
- 上调了一部分普通（蓝色）纹章与稀有（紫色）纹章的强度
- 所有职业初始血量上调
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BUG修复：
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- 修复了战斗中新手帮助不能正常点击的BUG
- 修复了双重纹章：“双·尖锋出鞘”获取力量异常的BUG
- 修复了传说纹章：“风的赞美”效果圣职者高阶技能无法触发的BUG
- 修复了传说纹章：“速度压制”与传说纹章：“先声夺人”的冲突
- 优化异常状态“眩晕”“禁锢”的描述与触发机制
- 优化噩梦纹章：“隐秘角落”的触发机制，并修改了纹章描述
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