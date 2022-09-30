9月29日更新说明：游戏难度调整&BUG修复

各位玩家好~我是《勇者之书》的制作人Gtc~首先祝大家国庆快乐~~~

我们的游戏《勇者之书》（EA）已经上架5天了，期间玩家最多的反馈就是前期太难，对新人不友好，这其实是与我们的初衷相违背的，我们初衷是想给大家带来一款单局耗时较短，依靠理解与想象力快速构建Build的爽快感Roguelike战棋。

所以对此我们趁着国庆前进行了一系列的难度和机制的调整，希望能帮助大家减少失败次数。尽可能的去享受我们的核心玩法~

对于游戏内容较为单薄的问题，希望各位玩家能再给我们一些时间，我们预计在下一月会带来一波大的更新，包括新的勇者，新的敌人等等

最后我想说：

若在ea版本中，各位遇到任何bug，或者体验很差的地方，请不要对一款小破游生气，真没必要。（可以加一手群，然后来喷我们。交流Q群：901011256）

若你选择继续支持这个ea，那我们就会跟打了鸡血一样的继续改进、继续完善，直到还给你们一个全世界最好玩的战棋肉鸽为止。

以下是本次更新内容：

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新增：

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原有的复活机制删除，加入了全新的复活/战损机制（设置-帮助中同时新增了阵亡/战损帮助）

新增了三种品质的宝箱，现在战斗中会随机遇到不同品质的宝箱，击败后会获得不同奖励！

新增了战斗地图的随机性

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调整：

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“拳师”神器—冲天拳套的解锁条件由“累积格挡后反击100次”改为“累积反击100次”

所有转职任务难度下调，所有职业变得更容易转职了！（地牢将不再出现于转职任务中，我们把这个比较有挑战性的关卡放入了神秘事件中）

热度模式所有难度下调（现阶段热度模式中的精英怪物只会携带一种噩梦纹章了！）

上调了一部分普通（蓝色）纹章与稀有（紫色）纹章的强度

所有职业初始血量上调

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BUG修复：

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