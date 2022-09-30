0.8.16.12版本更新及随机NPC交互BETA测试版开放公告

本周定期版本更新内容如下：

1、修复墨匠坊晋升任务接取提示位置错误问题

2、修复凌霄山弟子用炎法伤害计算错误问题

3、修复战斗逻辑，己方被敌方普通攻击打死换人之后敌方会马上攻击一次问题

以上是本周定期版本的更新内容，接下来说明一下有关开放全新随机NPC交互Beta测试版的相关内容。

1、此次Beta测试版为新的随机NPC交互系统的功能、BUG测试版本，主要是对已经实装的全新的随机NPC玩法以及基础随机NPC功能进行相关测试，同时对已实装的包括战斗、好感、交互等系统在内的全部相关数值的合理性、平衡性等问题收集反馈并进行持续调整。

2、Beta测试版目前仅实现了新系统的核心框架部分相关玩法，后续延展性、内容性的部分还未实装，该版本与最终成型版本在体验和丰富度上还是有很大差距的，望大家理性对待，积极提供宝贵的意见。

3、目前线上正式版本存档可同步至该Beta测试版，但线上版本无法使用该Beta版的存档，参与测试前需要备份存档以防出现坏档等情况。

4、本次测试为小范围测试，资格有限。测试参与方式：请加入灵墟官方玩家交流QQ群 534061638，联系管理员获取测试资格。

以上，并预祝广大玩家朋友们国庆节快乐！

《灵墟》制作组

2022年9月30日