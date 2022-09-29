2022年9月29日版本更新说明：
初步构建附庸国系统功能；
修复部分城邑界面点击暂时无法显示的BUG
重设作战区域烟雾点显示
修复可以重复向已经结盟的诸侯势力发送结盟国书的BUG
修复攻陷他国都城但展现为灭国消息的BUG
（重要注意事项）游戏更新之后，建议开新局，旧的存档信息与新的机制可能会有一些数据冲突与不兼容；
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2022年9月29日版本更新说明：
初步构建附庸国系统功能；
修复部分城邑界面点击暂时无法显示的BUG
重设作战区域烟雾点显示
修复可以重复向已经结盟的诸侯势力发送结盟国书的BUG
修复攻陷他国都城但展现为灭国消息的BUG
（重要注意事项）游戏更新之后，建议开新局，旧的存档信息与新的机制可能会有一些数据冲突与不兼容；
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