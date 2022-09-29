- 添加了26张新的卡牌，其中龙崖势力12张，墓园11张，中立3张
- 添加了7个具有抽卡效果的新装备
- 添加了新的机制：入场，随从进入战场时触发的效果；召唤，可本场战斗中临时召唤一个随从
- 一些原本的随从效果改为入场机制（学院讲师，流浪守卫，吟游诗人，游荡者，半身人矿工）
- 一些原本的英雄和装备效果改为入场机制（大导师笔记、骑士、法师）
- 修改了一些随从效果（丧尸犬、食尸鬼、狂暴食尸鬼、吸血鬼新娘、吸血鬼伯爵、瘟疫法师、幼风龙、树蜥龙）
- 修改了风之书的效果
- 修改了随从上场机制，现在除第一回合外，随从上场时当回合便可以释放法术
- 修改了所有法师和战士的初始卡组，现在前期更加全面，也不再限制卡组方向
- 现在新的游戏可以自由设置是否为简化模式了
- 修改了一些bug
纷争之世 update for 29 September 2022
龙崖与墓园
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