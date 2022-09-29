【测试版本0.9.2.505】9.29更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

渡劫飞升（抢鲜体验版本）

渡劫关卡现已提前开放。

在这次更新中，我们调整了一些渡劫仙术的效果，还上调了一部分仙术的效果上限。

不过目前阶段的渡劫关卡刚刚通过了基础功能测试，可能还需要一段时间的调整、补充和完善。（包括了音效bgm等）

如果大家觉得哪些部分有问题的话，可以通过公告下方的各种沟通方式反馈。

渡劫飞升后的生平是后续添加的内容，生平中也有很多是在后续增加补充的，所以老档可能会出现生平不完整或是生平时间错误的问题。

本周碎碎念：

说起来马上就要国庆了欸。

由于上周的调休，所以制作组国庆会放8天假，等我们回来应该已经是10月9日了→ →

另外虽然明天还没放假，不过既然是今天更新，那只能提前祝大家国庆快乐啦~（溜

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案