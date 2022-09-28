2022年9月29日 更新说明

【体验调整】

1.新增伟业[大汉王朝]，可以率领两汉名将谋士征战天下。

2.调整兵符的平衡性，削弱部分紫色兵符效果，减少部分兵符的属性。

3.调整部分武将技能，不再有少数民族技能，而是赋予相应兵种。

说明：接下来还会更新[大宋]和[大明]两个伟业，而后建制作新的大乱斗剧本，共有10个阵营：秦、汉、蜀、魏、吴、晋、唐、宋、梁山、明，各占4个城池，上演巅峰对决。大乱斗剧本预计将在国庆期间完成，会在现在的DLC中放出，以感谢各位的支持。

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