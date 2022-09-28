测试分支更新日志22-9-28

修复错误：

1.修复茶马帮携带物品中促织显示错误的BUG

2.修复罗汉剑法、八卦五行刀正练切换兵器后攻击机会未恢复的BUG

3.修复战斗中人物的真气上限不为初始真气3倍的BUG

4.修复战斗中真气达到上限时仍能吸取敌方真气的BUG

5.修复血朱花八法、盛神法效果层数未存档的BUG

6.修复特定条件下地图上出现重复角色造成的存档数据错误引发过月报错的BUG

7.修复战斗中NPC疗伤驱毒后剩余次数错误的BUG

8.修复进入祠堂时偶尔报错的BUG

9.修复仓库一键存入时，把无法转移的物品也存入仓库的BUG

10.修复不在定居点时可以使用仓库一键存取的BUG

11.修复制造时消耗的引子材料在仓库和行囊都有时没有扣除引子材料的BUG

12.修复世界地图字体和恩义值等被遮挡的BUG

13.修复了创建铭刻人物更换出生衣装无效的BUG

14.修复正在扩建的建筑选择出售道具后出售道具列表未刷新的BUG

15.修复研读完成的书籍显示研读信息报错的BUG

16.修复剑冢化身的真气被吸取后下一场战斗未恢复的BUG

17.修复遭遇外道且逃跑时，事件显示错误的BUG

18.修复紫竹奇遇偶尔生成错误的BUG

19.修复太吾村事件背景图中祠堂显示错误的BUG

20.修复拯救入魔的失心人后，对方心情未变为寻常的BUG

21.修复茶会、酒会奇遇中未消耗茶酒的BUG

22.修复邪人死地关押无辜者后报错的BUG，并修正了一些文本

23.修复修习互动中有时已请教了3项，但一项未练，却仍能继续请教的BUG

24.修改生死相循奇遇中显示为消耗根骨实际消耗膂力的BUG

25.修复武林盟会终点敌人逃跑后游戏卡住的BUG

优化调整：

1.遇到外道如果我方精纯大于或等于对方精纯+4，则出现敌人逃跑事件，任其离开后可获得对应的历练、威望、恩义

2.战斗界面的气势脚力数值显示为百分比、当前真气字体加粗、新增当前战斗不可逃离提示、闪烁类提示改为最低20%透明度

3.玩家处于大地图的门派地格时，增加一个点击后能够进入门派支持度与功法预览界面的按钮

4.仓库一键存取功能优化为只对当前筛选页的全部未使用的物品生效

5.降低门派支持度对交换藏书的限制，降低修习互动中精纯对修习行为的限制

6.盛世集录改为增加20太吾村建设空间上限，太吾村初始建设上限增加10

7.寻仇袭击的发起者如果与仇人在同一队伍，会先离开队伍再与仇人发生战斗

8.被关押的角色在入魔时，将直接逃脱

9.梳头修面将会告知玩家银钱的消耗

10.部分人物互动提前至亡流寨开始解锁

11.厢房的容量由2提升至3

12.更多的心材可出现在更低级的商店中

13.调整一部分NPC的寿命和亡流寨车夫的属性

14.减少商队的生成间隔，增加商队在一个地点停留的时间

存档修补：

1.把上一次更新中，玩家存入仓库的无法转移的物品从仓库转到行囊

2.删除因物品获取错误，而意外获得的动物类装备

游戏优化更新：

