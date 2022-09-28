《古剑奇谭网络版 海外版》9月29日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年9月29日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆活动更新

假日修行活动开启

时间：9月29日更新维护结束后~10月13日更新维护结束前

内容：

1、[步云令]、[秘文残片·动态]、[四方灵蕴匣·通灵]、[梦之砂]获取上限调整为原来的两倍，且活动期间不刷新获得上限。

2、完成【血露薇悬赏】【秘境讨伐】【青灯渡魂·半周常】【步云任侠】【以文入道】【妖魔试炼】【荡尽修罗】【传道授业】后，获得的部分奖励双倍。

3、调休日10月8日、10月9日上线可选择一键完成日常，限制账号每日1次，需求等级：开光2层。

可完成日常包括：

秘境讨伐、步云任侠、轰掣真实之境、灵境归影、千秋戏·日常、浴日金笼、十洲剑试、长安擂台、冰晶敛云、斗战狂沙、心念之弦、剑鸣·嘉禾争茂/剑鸣·白鹤争唳

中秋活动结束，星河鉴洲入口关闭。

祭月香未能及时兑换的仙家弟子，请尽快前往步云洲·回忆携露台寻找常卯卯及时兑换。

10月6日更新维护后，中秋商人常卯卯将离开步云洲，祭月香同步过期。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年9月29日