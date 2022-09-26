2022/9/26 调整及修复

√1、修复-龙门属性不生效BUG

√1、调整-存档优化（法宝属性存放结构优化，减少了占位）

√2、调整-加入部分神器被动消耗且触发概率调整

√3、调整-点金炉合成需求-50%，合成时间-25%，可以批量合成了

√4、调整-挖宝轮回秘境获取境界对应的随机的行动次数

√5、调整-重新制作了攻击速度的作用

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