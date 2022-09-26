2022/9/26 调整及修复

√1、调整-现在触发技能信息不会同时出现很多条了
√1、修复-农家自动采集灵植灵兽信息过多BUG
√2、修复-农家自动采集灵植灵兽需在指定空间才触发BUG
√3、修复-农家自动采集灵植灵兽采集速度过慢BUG
√4、修复-农家自动采集灵植灵兽第二级称谓即可采摘混沌洞天BUG
√5、修复-进出房间后丢失怪物目标导致游戏崩溃BUG
√6、修复-仙门宝库进入无需消耗仙令BUG
官方交流群：756815440（白马非马交流群）
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√1、调整-现在触发技能信息不会同时出现很多条了
√1、修复-农家自动采集灵植灵兽信息过多BUG
√2、修复-农家自动采集灵植灵兽需在指定空间才触发BUG
√3、修复-农家自动采集灵植灵兽采集速度过慢BUG
√4、修复-农家自动采集灵植灵兽第二级称谓即可采摘混沌洞天BUG
√5、修复-进出房间后丢失怪物目标导致游戏崩溃BUG
√6、修复-仙门宝库进入无需消耗仙令BUG
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