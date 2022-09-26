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白马非马 update for 26 September 2022

2022/9/26 调整及修复

Share · View all patches · Build 9588935 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、调整-现在触发技能信息不会同时出现很多条了

√1、修复-农家自动采集灵植灵兽信息过多BUG
√2、修复-农家自动采集灵植灵兽需在指定空间才触发BUG
√3、修复-农家自动采集灵植灵兽采集速度过慢BUG
√4、修复-农家自动采集灵植灵兽第二级称谓即可采摘混沌洞天BUG
√5、修复-进出房间后丢失怪物目标导致游戏崩溃BUG
√6、修复-仙门宝库进入无需消耗仙令BUG

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
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