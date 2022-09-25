更新日志：22-9-26

修复错误：

1.修复了部分玩家因创建人物前播放的动画无法显示导致的无法进入游戏的BUG

2.修复恶丐窝未给玩家提供见闻的BUG

3.修复五鬼搬运法触发反击时报错的BUG

4.修复阴阳眼术正练Tips文字错误的BUG

5.修复装备词条“灵用”效果错误的BUG

6.修复了膂力描述错误的BUG

7.修复物品弹出菜单选项文字显示错误的BUG

8.修复部分身法重复施展时效果错误的BUG

9.修复蛇蛊手特效未生效的BUG

10.修复装备大手印时敌方同道出战后报错的BUG

11.修复已被占领的外道巢穴依然有可能升级的BUG

12.修复第一页只读了一部分的书被指点导致数据冲突，继续研读报错的BUG

13.修复剧情角色突破步数太高导致真气异常的BUG

14.修复精制装备时偶尔报错的BUG

15.修复拆解物口后，所使用的工具毁坏时获得拆解道具窗口错误的BUG

16.修复修理和精炼时，装备中的物口会显示2个的BUG

17.修复AI采茶取酒没有受到品鉴造诣限制而大量发生的BUG

18.修复等候赴约的NPC无法触发赴约互动

19.修复旅行解锁后小地图无法进行长途旅行

优化调整：

1.修改战斗中各部位的伤害阈值，以避免前期伤害不足的问题

2.降低简单难度下敌人的命中、化解，降低各难度下敌人的破体、破气、御体、御气

3.降低内息紊乱减少的健康值，由原来的顺畅+12、滞阻+0、逆乱-12、紊乱-24、绝断-36，改为顺畅+24、滞阻+12、逆乱+0、紊乱-6、绝断-12

4.增加大部分道具在赠送给别人时增加的好感度

5.取消赠送礼物给身份高于玩家侵袭进度的人时的好感减少，现在只要是能够赠送给人物的礼物，所增加的好感是一致的

6.使高身份的人物能够接受更低级别的礼物道具

7.修改侵袭速度设定，缓慢改为“关闭”，在关闭的设置下，相枢化身将永远不从剑冢中破冢而出

8.提高沛然诀最初的每月内力增加量为18

9.提升主线剧情中第一个破冢而出的无法被击败的相枢化身的实力

10.大幅降低人物因心情太低而在月份更替时增加的入魔值，由原来的悲极+15，痛苦+10，沮丧+5，改为悲极+5，痛苦+3，沮丧+1

11.修改促织决斗、较艺、切磋、挑战后失败方对胜利方的好感变化，由根据立场不同有增有减，改为均增加好感

12.提高促织决斗、较艺、切磋、挑战、使用见闻、邀约等行为时增加的好感

13.大幅增加参考书对研读效率的提升，根据参考书的品级可提升40%~360%，同类技艺书可额外提升40%~360%，契合武学秘籍且品级不低于武学秘籍的技艺书可额外再提升20%~180%

14.大幅减少男生女相对女性、女生男相对男性的表白成功率衰减（均由-60%，改为-20%）

15.降低暗渊对玩家及玩家同道的损伤（由随机1至4层伤势改为1层伤势）

16.优化修理物品完成后的耐久显示

17.螭魅、心魔若蛊成蛊时机改为月份更替时

18.所有商人均可出售所有低于其商店等级的物品

19.优化操作复数道具时的显示

20.优化在行囊中进行拆解修理的提示和操作体验

21.优化交换藏书时的提示信息

已知但需要时间解决的问题：

1.在系统设置中开启垂直同步时，有可能导致通过亡流寨车夫前往太吾村时报错，临时解决办法为关闭垂直同步

2.关于部分道具图标重复的问题：因为要补齐所有道具的图标，需要再新增1000个左右的图标，工作量巨大，我们预计需要两个月才能画完，还请大家原谅长的像野兔的山猪和长条型的梅花鹿