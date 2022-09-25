3.0测试服9月25日补丁

“荆棘碎玉”的攻击力加成将会持续到战斗结束。

“影舞者”的二技能变为：使用2张点数最小手牌。反击，造成等同攻击力的伤害，己方场上每有2张牌，额外再释放一次。

陷阱牌的点数范围变为1-3。

致命陷阱的效果变为：抽到这张牌时，摧毁2张己方手牌。

死灵法师二技能变为：丢弃1张点数最大的手牌，下回合开始时召唤1个活体炸弹到己方场上。反击，摧毁己方场上的活体炸弹。

活体炸弹变为：活体炸弹，对敌人造成4点伤害。每被召唤一次+1伤害。