 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

白马非马 update for 25 September 2022

2022/9/25 调整及修复

Share · View all patches · Build 9587122 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、修复-仙门宝库结束后无法移动的BUG
√2、修复-使用神器回家后报错的BUG

√1、调整-仙门遗址内采集点各物品概率公式（更贴合难度及层数）
√2、调整-加快仙门遗址内采集点采集完成速度（时间-75%）
√3、调整-因果勿用提升气运计算公式更改，现在每10点提升必定触发
√4、调整-百家学宫现在可以看到详细的信息了

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link