2022/9/25 调整及修复

√1、修复-仙门宝库结束后无法移动的BUG

√2、修复-使用神器回家后报错的BUG

√1、调整-仙门遗址内采集点各物品概率公式（更贴合难度及层数）

√2、调整-加快仙门遗址内采集点采集完成速度（时间-75%）

√3、调整-因果勿用提升气运计算公式更改，现在每10点提升必定触发

√4、调整-百家学宫现在可以看到详细的信息了

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