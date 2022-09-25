时隔6个月，咱们终于更新了。

游戏版本版本2.0
相较于1.0版本，除了游戏的闯关核心玩法，分别新增了背包、商店、营地等功能，
俨然变成了一个全新的游戏。
希望大家会喜欢。
注意：此游戏将会推出手机版，手机版是免费+内置广告的形式发布，
电脑版的收费，更多是一种赞助的形式存在，若你确实想玩这个游戏，但又不想购买，也可以找我要key，一人限一个（免费）。
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游戏版本版本2.0
相较于1.0版本，除了游戏的闯关核心玩法，分别新增了背包、商店、营地等功能，
俨然变成了一个全新的游戏。
希望大家会喜欢。
注意：此游戏将会推出手机版，手机版是免费+内置广告的形式发布，
电脑版的收费，更多是一种赞助的形式存在，若你确实想玩这个游戏，但又不想购买，也可以找我要key，一人限一个（免费）。
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