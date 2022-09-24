2022/9/24 更新修复及调整【百家学宫玩法上线！！】

√1、添加-全新的挖宝奇遇-百家学宫玩法，谈笑有鸿儒，往来无白丁，在时空长河中，向先贤请教学问，邀先贤出世相助，于天下施展抱负，也能在其中勤学苦练，以期达到那圣人之境，知行合一，或是在其内增涨声望，而后一呼百应，凡是种种皆可为，也为后续副职业、征战世界做准备！（目前缺少美术素材，问答暂时替代，后续补足）

√1、修复-寻宝奇遇轮回秘境部分随机事件触发条件BUG

√2、修复-万界幻空无法抽取到法宝及功法BUG

√3、修复-偷窃报错BUG

√4、修复-怪物掉落灵植灵兽对应品阶错误BUG

√5、修复-时间类术法技能必须攻击才会触发BUG

√6、修复-术法技能吞魂噬魄、杀生成魔BUG

√7、修复-神道技能报错BUG

√8、修复-土行技能数值过高BUG

√9、修复-修复锤道术法技能乾坤一掷报错BUG

√10、修复-修复道法术法技能人心求己概率加成错误BUG

√11、修复-寻宝奇遇轮回秘境法宝奖励文本BUG

√1、调整-挖宝奇遇轮回秘境奖励

√2、调整-降低属性提升信息持续时间、调整显示下限（属性变化大于万分之一才显示）

√3、调整-现在属性加成系数不会低于0

√4、调整-提高了100%万界幻空出稀有的概率

官方交流群：756815440（白马非马交流群）