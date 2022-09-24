更新日志 22-9-24-2 及 更新预告

更新预告：

大家好，经过了72小时全员无休的修BUG阶段，我们也收集到了大量玩家们的反馈，我们正在努力修复，仔细调整，深刻反省，

并预计在国庆期间向大家献上一份小小的致歉礼物，

同时，在国庆过后，我们恢复有序的内容更新后，我们会在现在两个普通结局和一个坏结局的基础上，再开放另一条以太吾为核心的主线分支和完美结局，更完整的阐述游戏的故事（剧透一下，这个结局中，玩家能够通过自己的努力，让太吾世界不会毁灭），而在这条以太吾为核心的主线剧情中，玩家们也能更多的与龙语茯、紫无绡等特殊人物发生更多故事与互动，

另外，秘闻系统也会在国庆期间与大家见面，在现有AI的基础上，增加大家闯荡江湖的乐趣！

谢谢大家的支持！我们会努力完成剩下的制作工作！

修复错误：

修复仓库无法操作复数道具的BUG

修复窃取、唬骗NPC的道具成功时，未正确获得道具的BUG

修复挑拨离间互相不认识的NPC后游戏报错的BUG

修复个别NPC出现在未知位置后其它NPC尝试探访他时报错的BUG

修复突破界面当前历练值数字显示错误的BUG

修复点击商人立绘时报错的BUG

修复地点人物列表中商人按钮文本错误的BUG（修复为商队）

修复促织决斗下注价值范围错误的BUG

修复部分NPC施展功法时偶尔报错的BUG

修复大拙手不在攻击范围时仍会重复施展的BUG

修复祭魂生威篇、彰施乃服篇正练效果未生效的BUG

修复茶马帮在携带道具为零的情况下无法领取换得的物品的BUG

优化调整：

制造系统现在可以使用仓库的道具

人物界面新增主要属性恢复、次要属性、特性类型的提示说明

玩家在获得大王之前将无法建造元鸡舍，避免玩家资源的浪费