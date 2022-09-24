EA版本9月更新列表2

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9月24日 v1.1.18

游戏机制修改：精准的攻击不会移出目标的所有闪避了。

在之后的一段时间了，与闪避和精准有关的游戏实体，都会被我们密切关注，它们更有可能会被调整。

「亚空点穴」、「不稳定魔药」、「星光台风」、「光速跃迁」、「尖刀快车」现在具有精准。

降低了四季映姬的伤害。

提高了哆来咪的血量和伤害。

调整了卡牌在收藏界面的排序，调整了调查等级解锁卡牌相关的内容。

角色卡牌

「刹那亚空穴」升级后降低费用为RR，而不是获得固有属性。

「导航之星」伤害提高1点。

新增咲夜卡牌「危险的魔术师」。

「主宰时空」现在是一张稀有牌，提高了数值。

「凝固时间」费用UU→1U。

角色异色卡牌

「扩散灵符」初始费用为3U，升级减少费用。初始伤害11→12。

「池边起舞」升级后费用U→2。

「人至之处的青山」升级后费用1B→2。

「梦想樱花封印」升级减少费用2G→2。

「镭光射击」初始费用为3W，升级减少费用。提高它的基础数值。

「彗星」升级后费用3W→4。

「冰冻射线」升级减少费用，而不是提升效果。现在其初始效果和以前升级后一样。

「回到未来」自带抽1张牌效果，现在升级后费用为0。

「隧穿效应」提高了伤害。

中立单色卡牌

「金刚体」升级后费用1W→2。

「清静」升级后费用1W→2。

「凝神」升级不再降低费用，而是获得初见：将一张「光芒」加入手中。

「宝塔的眩光」伤害提高2点。

「净化大地」现在升级后获得保留，而不是提升卡牌数量。调整了它的能量获取。

「戏水」升级后费用U→1。

「延长的冬日」现在费用为2U/1U，升级不提高效果。

「瘴气四溢」提高伤害，升级后费用1B→2。

「心花绽放」提高伤害。

「无寿之梦」费用BB→1B。

「恶魔典籍」现在是初见：将一张「灵异」加入手中。相关数值进行了调整。

「研读魔导书」现在固定失去3点生命值，升级后立刻将一张「幻虹」加入手中。

「真实的满月」现在自带保留，升级提高效果7→9。

「低音的雷鼓」提高1点伤害。

「作战姿态」提升了格挡数值，现在和基础2费防御相当。

「无差别起火符」费用2RR→3R。

中立多色卡牌

「水户光国」伤害提高1点。升级后费用WU→2，不再提高弃牌数量上限。

「水盘子」升级后伤害提高1点。

「大天狗的号令」伤害提高。

「考察风水」费用从1WU降低至WU，占卜数量降低1。

「月虹市场」费用提高1。

「石之婴儿」升级后费用WB→2，未升级时格挡值提高1点。

「脱魂仪式」极大地提高了生效生命值。

「假面丧心舞」效果提高2点。

「埴轮造形」现在升级降低费用为1，而不是获得保留。

「陷入贫困」费用UB→2，伤害降低2点。现在它是失去金钱而非支付（在0金钱时可以使用）。

「惨虐之光」费用UB→1，调整了它的费用获得和伤害。

「稗田的转生」提高了格挡值。

「平安时代的黑云」费用从1UB降低到UB。

「一条归桥」格挡数值提高2点。

「反击弹幕」的护盾和反射值进行了调整，现在升级后费用UR→2。

「龙神电光」与现在不需要退治，生效时放逐自身。（与「咲夜特制怀表」的修改类似）、

「地狱之雨」费用降低了1，现在它有弹幕演出了。

「深山菜刀狂」提高了1点伤害，升级后多抽1张牌。

「独自玩耍」提高了1/2点暂得火力。

「通灵之术」提高了1点暂得火力。

「支配怨灵」未升级时的费用BR→1BR。

「秽那之火」费用降低了1，现在它有弹幕演出了。