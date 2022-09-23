【220923】优化一些内容

提高了雪莲的整体产出

出售珍贵果实的妖精偶尔也会卖雪莲了

提高未知卷轴在黑市中出现的几率

稍微加强了流血Debuff的效果

提高了无特效战斗加速的速度

技能【五行七色着法】调整为只能通过领悟习得

取消了80级的技能出战数量增加

修复在事件过程中食用珠蚌导致卡死的问题

修复在战斗胜利后能点击逃跑按钮的问题

修复连斩和左手训练冲突的问题

修复领悟生存大师后还能习得生存技能的问题

修复岩浆上偶尔会出现骸波哥和邪骸双剑的问题

修复部分道具名称显示错误

欢迎加群854039102讨论~