【220923】优化一些内容

提高了雪莲的整体产出
出售珍贵果实的妖精偶尔也会卖雪莲了
提高未知卷轴在黑市中出现的几率
稍微加强了流血Debuff的效果
提高了无特效战斗加速的速度
技能【五行七色着法】调整为只能通过领悟习得
取消了80级的技能出战数量增加
修复在事件过程中食用珠蚌导致卡死的问题
修复在战斗胜利后能点击逃跑按钮的问题
修复连斩和左手训练冲突的问题
修复领悟生存大师后还能习得生存技能的问题
修复岩浆上偶尔会出现骸波哥和邪骸双剑的问题
修复部分道具名称显示错误
欢迎加群854039102讨论~
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提高了雪莲的整体产出
出售珍贵果实的妖精偶尔也会卖雪莲了
提高未知卷轴在黑市中出现的几率
稍微加强了流血Debuff的效果
提高了无特效战斗加速的速度
技能【五行七色着法】调整为只能通过领悟习得
取消了80级的技能出战数量增加
修复在事件过程中食用珠蚌导致卡死的问题
修复在战斗胜利后能点击逃跑按钮的问题
修复连斩和左手训练冲突的问题
修复领悟生存大师后还能习得生存技能的问题
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