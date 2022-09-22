11波怪物新增技能：减免8%远程伤害
12波怪物新增技能：攻击时有1.5%概率额外攻击2个目标
18波怪物新增技能：被击败的敌人有4%几率变成新的炎化甲兵，炎化甲兵会自动攻击周围敌军，持续45秒。
21波怪物新增技能：增加所有刺客单位3%暴击两倍
28波怪物新增技能：受到毁灭投石车伤害的单位，如果在0.5秒内死亡，则会产生一次引爆，对其半径1格内敌人造成25伤害，最多伤害8个单位
狂暴*色猩猩攻击力320→290
凌统光环2/4/6/8/10/12/14/16/18/22/32上调为8/10/12/14/16/18/20/22/26/30/40%
司马懿OMG移除战魂，新增料敌机先
战魂移除增加生命值，每层增加2点攻击力
冰霜破概率由15%降低至8%，移除冷却
司马懿的紫色电球的生命值全等级降低20%
胡笳连弹的偷取攻击效果由35%降低至30%
张郃破败箭效果由25%降低至20%
甘宁终极重炮营影响单位由8个增加至10个
甘宁轻帆奇袭眩晕时间由2秒增加至3秒
甘宁游击战和轻舟游击战成长周期由3秒缩短至2秒
梦塔防 update for 22 September 2022
封炎平衡调整
11波怪物新增技能：减免8%远程伤害
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