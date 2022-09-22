11波怪物新增技能：减免8%远程伤害

12波怪物新增技能：攻击时有1.5%概率额外攻击2个目标

18波怪物新增技能：被击败的敌人有4%几率变成新的炎化甲兵，炎化甲兵会自动攻击周围敌军，持续45秒。

21波怪物新增技能：增加所有刺客单位3%暴击两倍

28波怪物新增技能：受到毁灭投石车伤害的单位，如果在0.5秒内死亡，则会产生一次引爆，对其半径1格内敌人造成25伤害，最多伤害8个单位

狂暴*色猩猩攻击力320→290

凌统光环2/4/6/8/10/12/14/16/18/22/32上调为8/10/12/14/16/18/20/22/26/30/40%

司马懿OMG移除战魂，新增料敌机先

战魂移除增加生命值，每层增加2点攻击力

冰霜破概率由15%降低至8%，移除冷却

司马懿的紫色电球的生命值全等级降低20%

胡笳连弹的偷取攻击效果由35%降低至30%

张郃破败箭效果由25%降低至20%

甘宁终极重炮营影响单位由8个增加至10个

甘宁轻帆奇袭眩晕时间由2秒增加至3秒

甘宁游击战和轻舟游击战成长周期由3秒缩短至2秒