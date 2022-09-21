1，加入争锋点
每个月28号根据玩家占领据点数获得争锋点。
争锋点在之后的轮回初始，都会获得银两、元宝、上限药、武器、秘籍。
根据争锋点的数量获得不同品质武器、秘籍，不同数量上限药。
争锋点和天赋点一样，轮回不清零。
2，玩家门派弟子上限调整为40人。
3，调整玩家门派内招人的品质，和声望与门派争锋据点数相关。
声望400，据点数9达到上限。
4，降低灭门秘籍奖励（红/橙/紫秘籍设定几率获得）
5，门派争锋添加“略过战斗”选项，位于门派争锋界面左上角。
略过战斗会根据双方战力和一定的随机数计算战斗结果。
6，提高门派争锋俘虏成功率（目前设定不能招降掌门和红色品质）
7，修复3,4号进行同修等事件会卡死的BUG
8，修复战斗中替换人员会继续上个人的BUFF的BUG
9，修复轮回后会帮之前门派战斗的BUG
江湖百异图 update for 21 September 2022
2022.09.21 V0.831 更新说明
1，加入争锋点
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