9月20日更新说明——音乐鉴赏成就

1、修改了“音乐鉴赏者”成就的判定标准，去掉了仅包含在DLC中的音乐，现在您无需购买DLC也可以达成该成就。
2、已解锁本体全部音乐但尚未达成该成就的玩家，在本次更新后进入游戏触发任意音乐即可达成成就。
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1、修改了“音乐鉴赏者”成就的判定标准，去掉了仅包含在DLC中的音乐，现在您无需购买DLC也可以达成该成就。
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