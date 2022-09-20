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葬花·暗黑桃花源 update for 20 September 2022

9月20日更新说明——音乐鉴赏成就

Share · View all patches · Build 9550402 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、修改了“音乐鉴赏者”成就的判定标准，去掉了仅包含在DLC中的音乐，现在您无需购买DLC也可以达成该成就。
2、已解锁本体全部音乐但尚未达成该成就的玩家，在本次更新后进入游戏触发任意音乐即可达成成就。

很抱歉给您带来了不好的体验！

Changed files in this update

Depot 1506981
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Depot 2001090
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