9月20日更新说明——音乐鉴赏成就

1、修改了“音乐鉴赏者”成就的判定标准，去掉了仅包含在DLC中的音乐，现在您无需购买DLC也可以达成该成就。

2、已解锁本体全部音乐但尚未达成该成就的玩家，在本次更新后进入游戏触发任意音乐即可达成成就。

很抱歉给您带来了不好的体验！