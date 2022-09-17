2022/9/17 调整及修复

√1、修复-大部分灵符无法在混沌洞天中使用

√2、修复-无限时长buff不生效问题

√3、修复-游鱼洞天灵兽消失问题

√4、修复-捕鱼网读档后错误问题

√5、修复-修为超出上限问题

√6、修复-钓鱼10级报错问题

√7、修复-分裂伤害显示错误

√1、调整-略微提升下雨天的概率

√2、调整-现在侠客堂的装备武器由1把变为10把

√3、调整-调整了境界压制的系数

官方交流群：756815440（白马非马交流群）