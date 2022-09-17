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白马非马 update for 17 September 2022

2022/9/17 调整及修复

Share · View all patches · Build 9535530 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、修复-大部分灵符无法在混沌洞天中使用
√2、修复-无限时长buff不生效问题
√3、修复-游鱼洞天灵兽消失问题
√4、修复-捕鱼网读档后错误问题
√5、修复-修为超出上限问题
√6、修复-钓鱼10级报错问题
√7、修复-分裂伤害显示错误

√1、调整-略微提升下雨天的概率
√2、调整-现在侠客堂的装备武器由1把变为10把
√3、调整-调整了境界压制的系数

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

Depot 1501971
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