挂机神话 20220916 圆饼出击

#降低鼠标悬停于掉落物时可能发生的某个UI小错误出现的概率，并增加一个出现该错误时的自修复功能

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）