V0.60.008.05版更新日志

未来的太初天地衍生计划已经写在游戏开屏主菜单上啦，感兴趣的道友们可以去看看了解一下~

由我们合作伙伴IndieArk独立方舟准备的《天地归虚法宝回馈》活动正在火热进行中，想参加的道友们可以去翻翻之前的活动公告，或者查看我们的微博和B站专栏哦~

本次更新的版本号为【V0.60.008.05】

修复玩家拒绝或同意同盟后对方还会一直重复申请的问题 修复悟道角色死亡可能导致悟道进度卡住的问题 修复凝土术三个技能实际效果配置错误的问题 部分炼体通用技能调整为技体系，受炼体技伤害加成 调整炼体势的伤害计算，下调伤害系数，伤害基准由最大生命值改为以当前生命值+当前基础护盾为基准

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！

也可以点击下图查看

感谢各位道友的积极反馈~

若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

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