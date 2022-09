The Underground Temple Update — WorldMaker v1.0.1

Two New Worlds

We’ve added two new Worlds to WorldMaker, The Underground Temple and DebrisC. Access these worlds by loading _temple_wetfinal and debrisC in WorldMaker. These Worlds feature some but not all of the new props we’ve added to WorldMaker.

Inspired by one of the lead developer’s favorite games, The Underground Temple features an ancient subterranean temple recently unearthed by a cave-in. The ancient carvings on the walls describe a giant plant monster that dwells the surrounding jungle that holds the key to the temple’s protection. Check out The Underground Temple in WorldMaker by loading the _temple_wetfinal world.

Debris C is a love letter to a gaming icon that many of us have spent hundreds of hours in. Check out DebrisC in WorldMaker by loading the _debrisC _world.

100+ New Props

We’ve added 100+ new props to WorldMaker, featuring props from Mines, Sandstone Deserts, Ancient Temples and Castle Walls.

To find these props in WorldMaker enter “mine”, “sandstone”, “temple”, or “castle” in the WorldMaker search bar on the bottom left of the UI. View the full list of added props in the “Full Patch Notes” section of this page.

25+ New Movie Quality Props

We’ve added 25+ new movie quality props to WorldMaker. Movie quality props are gorgeous, high polycount props that are used in VFX production in movies. Wait, won’t these props kill my performance? Worry not, WorldMaker utilizes nanite, an Unreal Engine 5 technology that allows for these high polycount props to be displayed while still maintaining high performance.

This little patch of dirt and rocks is a movie quality prop containing over 1 million polygons. To access these new movie quality props enter “movie” in the WorldMaker search bar on the bottom left of the UI.

Auto Saving

We’ve heard your requests! Auto saving is now a feature in WorldMaker. By default, WorldMaker autosaves your Worlds every 20 minutes. You can increase or decrease the autosave interval by going to the settings menu. Props for users @ClockworkCatgirl and @Rainezi on discord for the suggestion!

Improved Load Menu

We’ve expanded the size of the load menu to better take advantage of the available screen real estate, and have also added an option to view auto saves.

Full Patch Notes

added 100 new props

added fake gizmo meshes

added the Underground Temple World

added the DebrisC world

added 20 movieQuality assets.

added autosaving, every 20 minutes by default

Fixed an issue where objects that are really far away can't be selected.

Made the load menu bigger and display more saves.

added mesh Medieval_Castle_stone_gate_arch_door_Structure_exterior_manmade_moviequality

added mesh Medieval_Castle_stone_wall_Structure_exterior_interior_manmade_moviequality_2

added mesh Medieval_Castle_stone_wall_Structure_exterior_interior_manmade_moviequality_1

added mesh Medieval_Castle_stone_wall_Structure_exterior_interior_manmade_moviequality

added mesh Castle_stone_Wall_support_pillar_structure_exterior_manmade

added mesh Castle_stone_wall_Structure_exterior_interior_manmade

added mesh Ancient_Temple_Stone_pillar_exterior_manmade_moviequality

added mesh Ancient_Temple_Stone_structure_exterior_manmade_moviequality

added mesh construction_rubble_pile_ground_exterior_rock_manmade_moviequality_1

added mesh Crossing_Rail_train_station_track_buffer_exterior_manmade

added mesh Rail_train_station_track_buffer_exterior_manmade

added mesh Cement_Rubble_pile_exterior_manmade_rock

added mesh concrete_Rubble_pile_ground_exterior_manmade_rock

added mesh cement_construction_rubble_pile_ground_exterior_rock_manmade_moviequality_1

added mesh Mine_cart_empty_exterior_manmade_rust

added mesh Mine_cart_with_rocks_exterior_manmade_rust

added mesh Wooden_Door_gate_exterior_interior_manmade

added mesh Mine_Cart_Rusty_Wheels_dumbbell_exterior_manmade

added mesh Mine_cart_with_logs_exterior_manmade

added mesh Medieval_Arched_Iron_Gate_exterior_interior_manmade

added mesh Railway_train_station_track_exterior_manmade

added mesh Mine_Cart_with_Bags_exterior_manmade

added mesh Construction_Brick_Rubble_pile_ground_exterior_manmade_rock

added mesh Sandstone_Rocky_Flat_rectangular_Ground_exterior_rock_moviequality

added mesh corner_construction_rubble_pile_ground_exterior_rock_manmade_moviequality_1

added mesh Massive_Sandstone_Cliff_jagged_rock_exterior

added mesh Beach_Sand_With_Pebbles_ground_rock_exterior_moviequality

added mesh Sandstone_Rocky_Ground_long_exterior_moviequality

added mesh Gigantic_Sandstone_Cliff_rock_moviequality_exterior_1

added mesh Sandstone_Bumpy_Rocky_Ground_exterior_moviequality

added mesh Sandstone_Rocky_Ground_exterior_moviequality_rock

added mesh Gigantic_Sandstone_Cliff_rock_exterior_moviequality

added mesh Sandstone_Flat_gravel_Ground_rock_exterior_moviequality

added mesh Sandstone_flat_Rocky_Ground_exterior_moviequality

added mesh Massive_Sandstone_Cliff_exterior_rock_1_moviequality

added mesh Sandstone_Rocky_Ground_exterior_moviequality

added mesh Sandstone_Rocky_Ground_flat_exterior_moviequality

added mesh mossy_japanese_cobblestone_floor_exterior_manmade_2

added mesh Sandstone_Rocky_Ground_flat_rock_exterior

added mesh Ancient_Carved_Temple_Stone_relief_exterior_manmade_moviequality

added mesh Roman_Marble_Capital_base_trim_carved_pillar_exterior_manmade

added mesh Broken_Roman_Statue_small_exterior_manmade

added mesh Huge_Icelandic_Volcanic_Cliff_exterior_rock_moviequality

added mesh Japanese_Komainu_Statue_exterior_manmade

added mesh Roman_Relief_trim_stone_sculpture_carved_exterior_manmade

added mesh Quarry_Cliff_rectangular_rock_exterior

added mesh Massive_Sandstone_Cliff_exterior_rock_moviequality

added mesh Roman_Stone_Entablature_relief_trim_exterior_manmade

added mesh Japanese_dog_waiting_for_owner_Statue_exterior_manmade

added mesh Roman_Marble_Ornate_Plinth_exterior_manmade_1

added mesh Japanese_Stone_Plinth_base_exterior_manmade

added mesh Roman_Statue_decor_interior_exterior_Props

added mesh Rectangular_Mine_Tunnel_start_exterior_interior_manmade

added mesh Large_Sandstone_Cliff_exterior_rock_2

added mesh Rectangular_Mine_Tunnel_exterior_interior_manmade

added mesh Ancient_Temple_carved_Lintel_stone_relief_exterior_interior_manmade_moviequality

added mesh Huge_Sandstone_Cliff_exterior_rock_3

added mesh Mine_Tunnel_exterior_interior_manmade

added mesh Small_Sandstone_rock_Formation_exterior

added mesh Huge_Sandstone_Cliff_rock_exterior

added mesh Massive_Sandstone_Cliff_exterior_rock_2

added mesh Huge_Sandstone_Cliff_exterior_rock

added mesh Massive_Sandstone_Cliff_exterior_rock

added mesh Stone_brick_framed_Wooden_Window_interior_exterior_manmade

added mesh Decor_Stone_Relief_roman_moulding_trim_Sculpture_exterior_interior_manmade_1

added mesh Wood_Beam_plank_long_exterior_manmade

added mesh Wood_Beam_plank_small_log_exterior_manmade

added mesh Wood_Beam_split_small_log_exterior_interior_manmade

added mesh wood_bollard_interior_exterior_manmade_1

added mesh wood_railroad_tie_beam_plank_exterior_manmade

added mesh wood_bollard_interior_exterior_manmade

added mesh wood_post_worn_interior_exterior_manmade

added mesh Small_sandstone_rock_exterior_grey

added mesh Sandstone_Rocky_Ground_exterior_rock_moviequality_1

added mesh wood_bollard_beam_worn_interior_exterior_manmade

added mesh wood_beam_rotten_interior_exterior_manmade_1

added mesh wood_beam_worn_interior_exterior_manmade

added mesh wood_beam_rotten_interior_exterior_manmade_1

added mesh wood_beam_interior_exterior_manmade_2

added mesh wood_beam_interior_exterior_manmade_1

added mesh wood_beam_interior_exterior_manmade

added mesh mossy_japanese_cobblestone_floor_exterior_manmade_1

added mesh Decorative_Stone_Relief_trim_Sculpture_exterior_interior_manmade_1

added mesh Decor_Stone_Relief_sculpt_moulding_trim_Sculpture_exterior_interior_manmade

added mesh Japanese_Stone_temple_Stairs_no_railing_exterior_manmade

added mesh Decorative_Stone_Relief_trim_Sculpture_exterior_interior_manmade

added mesh Modular_Wooden_Staircase_no_railing_interior

added mesh japanese_cobblestone_floor_exterior_manmade

added mesh mossy_japanese_cobblestone_floor_exterior_manmade

added mesh corner_construction_rubble_ground_exterior_rock_manmade_moviequality

added mesh construction_rubble_ground_exterior_rock_manmade_moviequality

added mesh cement_construction_rubble_ground_exterior_rock_manmade_moviequality

added mesh Roman_Column_Shaft_Pillar_exterior_interior_manmade_3

added mesh Roman_Column_Shaft_Pillar_exterior_interior_manmade_2

added mesh Castle_Stone_Stairs_no_railing_exterior_manmade

added mesh Castle_Stone_Stairs_exterior_manmade

added mesh white_worn_painted_wall_1_exterior_interior_manmade2

added mesh white_worn_painted_wall_1_exterior_interior_manmade1

added mesh roman_stone_ruins_brick_sandstone_pillar_extrerior_manmade