V0.1.13 更新日志 & 下周更新计划公示

更新列表：

难度模式：新增剧情模式+江湖模式，剧情模式适合新手入门，能获得较高奖励，可专注体验剧情和收集；江湖模式类似现有模式，但是去除了大地图上的推荐探索等级，且下周更新后将触发周目道具继承。

※现有存档不与难度模式兼容，将被标记为[元祖]存档，体验难度模式需要开启新一轮游戏。

破庙许愿：开局在羊太傅庙将会有一次许愿的机会，可以在铜钱、天赋点、装备、特性等奖励中任选其一，剧情模式较江湖模式能获得更多奖励。 功德箱箱：羊太傅庙新增一个功德箱，可以获得金钱或变缺德。（后续可能还会加几个） 问题修复：修复衡山有概率无法触发宫莫言剧情的问题。

近期更新计划：

下周一定会更新：

1. 周目继承功能，实装后周目通关将能任选一个道具继承至下一周目，该功能将只在江湖模式和元祖模式（也就是最原始的存档）中生效，剧情模式无法使用周目继承，大家记得保留好存档。

2. 新增5个初始剧本，暂时不包含隐藏武学，但便于多周目玩家获得更多武功路线开局。

同步开发中，上线时间待定：

3. 暗器武学逻辑优化，新增暗器种类。

4. 开发更具难度的挑战模式，会有更多隐藏设置，需要较长的测试时间，能确定什么时候更新随时告诉大家。