版本号0.0.5.23更新

版本号0.0.5.23
2022年8月28日
修复
1.修复了纳戒道具第一格材料被错误加锁的bug。
2.修复了物品选择翻页后道具锁图标错误的显示bug。
神国系统努力中！还需要一些时间，请大家多多鼓励支持！steam好评期待！
《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。
诚邀加入新爱Q群：631616289（二群）
欢迎任何建议、意见及bug反馈，也欢迎有志同道合的朋友加群聊sao！
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