版本号0.0.5.23更新

版本号0.0.5.23

2022年8月28日

修复

1.修复了纳戒道具第一格材料被错误加锁的bug。

2.修复了物品选择翻页后道具锁图标错误的显示bug。

神国系统努力中！还需要一些时间，请大家多多鼓励支持！steam好评期待！

《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。

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