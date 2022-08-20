Ver 0.7000 更新-门派分舵、世界总揽

修复BUG

1.击败雷火帮任务剩余时间低于一年后不再继续扣除

功能调整

1.弟子受伤后使用门派资源“药”的效果从概率恢复修改为必然恢复，但提升“药”的消耗量

2.臣服的NPC门派取消各项上贡指令，臣服后每年自动上贡资源或道具

3.降低关系低的NPC门派上门索要保护费的概率

新增功能

1.门派增加“世界总揽”功能，可查看快速查看大地图内所有门派信息



2.增加NPC角色“标记”功能，被标记的NPC在大地图出现时，头像会带光圈特效





3.增加“分舵”功能，当玩家把NPC门派屠杀后可以选择将此处新建为门派的分舵，玩家需要派遣弟子前往驻守并指定一名弟子为“舵主”“舵主”的能力与心情会决定分舵各项行动指令的加成幅度；





「袭击门派」:执行此方针的成员会自行前去攻击目标，如果受伤会等待伤势恢复后再次前往，直到目标门派耐久下降至10%；

「营救同门」：选择有俘虏我方弟子的NPC门派进行营救，同样受伤后会等待恢复后再次前往，直到全部营救我方弟子；

「收集物资」：指定需要收集的道具或者物资种类。

「休养生息」：快速消耗钱粮恢复分舵弟子心情与忠诚；

分舵仓库可以存放道具，分舵监牢可以关押俘虏，如果要运送回门派需要选择弟子进行押送；同时分舵弟子也需要消耗资源，玩家可以在分舵中设定资源数量，每年会自动从大衍城商会运送至分舵。