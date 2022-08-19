0.6.143版本更新

【0.6.143更新】

新增专家

-新增开局专家【精英专家】：可以直接招募3级单位

-新增开局专家【犀牛专家I】：在第3回合免费获得1个2级犀牛

-新增开局专家【空军专家】：解锁空军单位不消耗补给，所有空军攻击力上升20%

-【长弓专家2】的专家等级调整为1级，效果调整为：长弓射程增加10

-【技能专家】从开局中移除

-【强化训练】从开局中移除，技能等级调整为2级

装备

-新增4级装备【超重型装甲】：装备此物品的单位生命值增加200%

-新增3级装备【增幅核心】：装备此物品的单位攻击力上升75%，生命值上升75%

-新增1级装备【 速攻模块】：装备此物品的单位移动速度增加5，攻击力上升40%

-【移动模块】被移除

科技

-熔点和钢球的【重装锁定】科技被暂时移除

-熔点和钢球的【能量汲取】科技价格调整为300，效果调整为：生命值上升60%，将对敌人造成的伤害转换为自身的生命值

-熔点的【召唤爬虫】科技的价格从300调整为200

-堡垒的【发射器过载】科技的价格调整为200

其他

-野马弧光组合从开局中移除

-长弓专家I效果为开局免费获得一个3级长弓