• 修改陈家村-石子路图片

• [fix] 游荡的兵魂在某些情况下无法获取阵亡士兵的尸骨

• [fix] 修复七彩卫注入七彩珠再次变为石碑问题

• [fix] 修改特殊墟石·吸血-数值比墟石大要高（新获得）

• [fix] 修改墟石·大调整词条吸血-比墟石中高（新获得）

• [fix] 物品错误描述调整

• [fix] 怪物性别错误调整

• [fix] 任务剧情文本错误调整

• [fix] 昆州主线剧情文本错误

• [fix] 朔望春鱼事件完成后未获得食谱时增加额外获取食谱途径

• [fix] 结交NPC给的装备词条和NPC身上看的不一样

• [fix] 修复丹师纹章【青铜】和避毒丹·小 品质错误问题

• [fix] 购买8%攻速石头，到背包后实为4%攻速