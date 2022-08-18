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灵墟 update for 18 August 2022

8月18日更新

Share · View all patches · Build 9338365 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

• 修改陈家村-石子路图片
• [fix] 游荡的兵魂在某些情况下无法获取阵亡士兵的尸骨
• [fix] 修复七彩卫注入七彩珠再次变为石碑问题
• [fix] 修改特殊墟石·吸血-数值比墟石大要高（新获得）
• [fix] 修改墟石·大调整词条吸血-比墟石中高（新获得）
• [fix] 物品错误描述调整
• [fix] 怪物性别错误调整
• [fix] 任务剧情文本错误调整
• [fix] 昆州主线剧情文本错误
• [fix] 朔望春鱼事件完成后未获得食谱时增加额外获取食谱途径
• [fix] 结交NPC给的装备词条和NPC身上看的不一样
• [fix] 修复丹师纹章【青铜】和避毒丹·小 品质错误问题
• [fix] 购买8%攻速石头，到背包后实为4%攻速

Changed files in this update

Depot 1986011
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