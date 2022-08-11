由于很多人跨级进高阶区域，现已经回收不合理物品，物品包括：鸿蒙、仙元装备物品，仅高阶区域能获得的材料

【版本更新】v0.137

1.修复PVE也限制了每日经验问题

2.修复出征时显示复仇战问题

3.修复出征不加分问题

4.优化皮肤一些细节问题

5.修复能进入限制区域问题

6.修复每日经验被限制时无法渡劫突破问题

7.修复天剑法术可以伤害自己灵宠

【封号】

昨天已封6个人，其中包括一个定制过皮肤的玩家