由于很多人跨级进高阶区域，现已经回收不合理物品，物品包括：鸿蒙、仙元装备物品，仅高阶区域能获得的材料
【版本更新】v0.137
1.修复PVE也限制了每日经验问题
2.修复出征时显示复仇战问题
3.修复出征不加分问题
4.优化皮肤一些细节问题
5.修复能进入限制区域问题
6.修复每日经验被限制时无法渡劫突破问题
7.修复天剑法术可以伤害自己灵宠
【封号】
昨天已封6个人，其中包括一个定制过皮肤的玩家
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由于很多人跨级进高阶区域，现已经回收不合理物品，物品包括：鸿蒙、仙元装备物品，仅高阶区域能获得的材料
【版本更新】v0.137
1.修复PVE也限制了每日经验问题
2.修复出征时显示复仇战问题
3.修复出征不加分问题
4.优化皮肤一些细节问题
5.修复能进入限制区域问题
6.修复每日经验被限制时无法渡劫突破问题
7.修复天剑法术可以伤害自己灵宠
【封号】
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