各位道友好呀，《蜀山：初章》于8月5日凌晨1点30分进行更新维护，预计维护时间为1个小时，感谢您的理解，为您提供良好的游戏环境，一直是我们致力的目标，非常感谢您继续支持重楼工作室！

本次更新内容如下：

1、新增飞行镜头动态模糊效果开关，可自己选择开启或者关闭模糊效果

2、优化加速起飞增加飞行高度

3、优化调整最大视野距离，增加视野锁定按钮

4、调整取消背包负重限制

5、优化玄工玉简，现在可选择单独查看对应品级的所有词条效果

6、优化炼制界面，现在可以查看翻放入材料后，预成品的三维属性与重量

7、优化迭代毕方装备图标

8、优化修仙坊市（原寄卖行）的界面表现

9、优化苍莽山族群妖邪的数量和分布

10、优化装备词条属性的鉴定规则

11、优化天魔蛛BOSS技能释放规则

12、优化功法飞罡录效果

13、优化了所有功法激活描述

14、调整为飞行中不能出战或召回法宝

修复内容：

1、修复法宝培养使用道具会报系统错误

2、修复寄卖行售卖价格过大的问题

3、修复设置游戏部分选项保存没生效的问题

4、修复游戏中收到邮件没有提示的问题

5、修复对友方使用回复技能会不生效的问题

6、修复功法玄元诀36重距离越远伤害越高

7、修复功法剑随本章收到四象元灵影响受到伤害会降低的bug（烛九阴风决）

8、修复功法云极两仪功法术暴击时会触发护盾

9、修复功法金乌阙36重会提升战斗回血

10、修复功法烛九阴风诀效果

11、修复功法归元法的效果

12、修复固本卷增加仇恨率效果

13、修复功法玉版天书的效果

14、修复功法东皇宝鉴道具描述错误

15、修复功法伏龙诀功法效果击杀怪物没掉落

16、修复了效果中加攻击，穿脱装备会出现攻击异常的bug

17、修复夫诸套装，负面抵抗描述效果文字错误

18、修复装备属性【披勇穿金】效果

19、修复装备属性【傲霜枝】效果

20、修复装备属性【谷养】效果

21、修复装备属性【普度】效果

本次更新维护全服补偿：铜币50000+四品修为丹10