《古剑奇谭网络版 海外版》8月4日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年8月4日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城上新

>>全新主题节开启

活动开启后，完成相关任务可获取惜时令，满足条件可领取尘晶、琢学勤修礼、甘肴食盒。

节令卡：

购买节令卡解锁高级奖励！激活即可领取头像奖励，并获得下一季节令卡折扣券！

活动规则：

获得节令卡后，满足对应的充消或者惜时令条件，可在界面上领取丰厚奖励，其中账号共享奖励仅可领取一次。

节令卡为账号共享道具，不可重复激活。

活动期间，未购买激活节令卡前积累的充消、惜时令，在激活后也将计算入奖励条件。

本季节令卡持续时间至2022年9月1日5时59分59秒，届时活动期间获得充消、惜时令数额将在下一季活动重新计算，同时需要获得新一季节令卡方可继续参与活动。

充消：

累计充消享好礼！

累计消费600通宝可获：挂饰【紫雪香风簪】。

累计消费1200通宝可获：挂饰【花璎珞】。

累计消费1800通宝可获：挂饰【凤羽金面】。

累计消费2400通宝可获：挂饰【花月满】。

累计消费2880通宝可获：挂饰【庄生梦】。

累计消费3660通宝可获：照影【日晞琅环】。

累计消费4680通宝可获：挂饰·月【焚天胄】。

>>外装【鹊桥仙】上架

1、外装【鹊桥仙】永久上架通宝商城

2、发饰【瑶凤幜盖】、挂饰【金风玉露·姣姣】【金风玉露·迢迢】【双星良夜·盈盈】【双星良夜·墨墨】限时上架通宝商城，限时时间2022年7月28日6时~2022年8月11日6时。

☆活动更新

【以文入道】加入七夕版本

【七夕·比心传意】

有一从民间兴起的小游戏“比心”在仙家弟子间十分流行，意在验证有情人之间的默契，或互赠祝福。

仙家弟子不妨约上同伴一起体验“比心”小游戏。

【七夕·登高望远】

近来各地都出现了自称月老的人，称赞往来的仙家弟子好事将近，但对细节又欲言又止，若有兴趣，不妨亲自去瞧瞧吧。

【七夕·鹊绕落花】

七夕活动商人齐兮正在步云洲招募“落花使”！只要在齐兮处购买“锦鹊花瓣”，然后撒向他人，便可以将七夕节日的喜气专递给别人！而自己也会成为一名福源满满的“落花使”。如果实在找不到合适的人送去花瓣，齐兮也向你推荐了正在四处游玩的三对情侣，他们分别在渭川塬、怀秀村、拔仙台。

☆通用更新

中级版本目标开放。

引道琼卷重新开启

以下秘境增加引道内容：普通难度【鼎湖】、【天荒魔渚】，困难难度【鼎湖】、【天荒魔渚】，普通难度【魔战之地】

☆秘境更新

秘境难度开放：

【战争位面·魔战之地】困难难度将在2022年8月4日12：00开放；

【战争位面·幻念之境】困难难度将在2022年8月11日12：00开放；

☆数值更新

秘文册开启240秘文商店。

秘文残片·动态转化效率调整：

1枚秘文残片·动态可转化为10枚秘文残片·贰贰伍。

部分问道修行奖励中的五凤鸣音匣等级提升，三乘演妙·经验数量提升；

三乘演妙·经验周获取上限提升至120；

古三研发团声望商下架藏元石·肆·历世，上架藏元石·伍·历世；

开启困难难度天荒魔渚、鼎湖，普通难度魔战之地引道。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年8月4日