8/2 优化及内容更新

●BUG修复

1.修复宠物不播报的问题

2.修复部分吞噬灵魂只打一个人的问题

3.修复龙皮护甲片，食人魔护甲片，飞蛇魔护甲片，古代护甲片无法镶嵌的问题

4.修复神秘生物不提示的问题

5.修复蒂阿兹之石只打一次的问题

6.修复二郎真君天眼神光文本错误问题

7.修复御风诀没有实际加行动次数的问题

8.修复食人魔套装类型错误问题

9.修复昂扬徽记，谋夺无法出售的问题，已经有的无法修复，丢仓库然后找猫清理即可

10.修复达摩剑法技能书物品类型错误的问题

11.修复狂想之笛不免睡眠的问题

12.修复漫天花雨不必中的问题

13.修复六门强势回复TP错误问题

14.修复尤妮娅额外释放的多重射击没有受到觉醒及三阶技能加强的问题

15.修复法海无法进阶三阶的问题

16.修复东天羁绊描述缺少多宝道人，二郎真君的问题

17.修复多宝道人的羁绊描述中都缺少多宝道人的问题

18.修复克莉丝汀三阶进阶学习技能错误的问题

●新增优化

1.优化仓库取出物品卡的问题

2.优化宠物报错问题

●新增内容

1.增加生命禁区，每隔10分钟随机开启一个生命禁区